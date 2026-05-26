고개 숙인 정용진의 사과에 민주 “진정성 있다고 본다”

더불어민주당은 정용진 신세계그룹 회장의 ‘5·18 탱크데이’ 이벤트 논란 사과에 “진정성이 있다고 본다”고 26일 평가했다.

민주당 강준현 수석대변인은 이날 서울 여의도 국회에서 열린 기자간담회에서 “향후에는 그런 일이 재발해서는 안 된다”며 이같이 밝혔다. 이어 “정 회장의 사과가 있었으니 지방선거가 끝나면 같이 한 번 만나거나, 상임위 차원에서 저희가 함께 머리를 맞대고 지혜를 나누겠다”고 덧붙였다. ‘마케팅 과정에서 고의성의 근거를 찾지 못했다는 신세계 측 결론을 비판적으로 보지 않느냐’는 질문에는 “저는 그렇게 인지했다”며 “마무리가 잘 된 것 같다”고 답했다.

같은 당 박지혜 대변인도 “신세계 측에서 시간과 공을 들여서 사실관계를 파악했다고 하시고 총수도 나서서 사과했다”며 “스타벅스의 파트너들, 점주들의 어려움을 언급하는 부분에 대해서 공감되는 부분도 있었다”고 말했다. 특히 ‘당 차원의 스타벅스 출입 자제 권고는 해제되느냐’는 질문엔 “개별적으로 판단해서 행동할 것”이라며 “새로운 지침을 내릴 계획은 현재로선 없다”고 답변했다.

정용진 신세계그룹 회장이 26일 서울 강남구 조선팰리스에서 열린 기자회견에서 스타벅스 ‘탱크데이’사태 관련 대국민 사과를 하고 있다. 뉴시스

앞서 정 회장은 같은 날 서울 강남구 조선팰리스 호텔에서 기자회견을 열고 “스타벅스 코리아의 부적절한 마케팅으로 인해 많은 분께서 깊은 아픔과 분노를 느끼셨다는 사실을 매우 무겁게 받아들인다”고 고개 숙여 사과했다. 5·18 광주민주화운동 유가족과 박종철 열사 유가족, 광주 시민 등을 언급하며 사과한 그는 “이유가 무엇이든 국민 여러분의 마음에 상처를 드린 것은 그 책임이 결코 가볍지 않다”며 “어떠한 변명도 하지 않고, 이번 일에 대한 모든 책임은 저에게 있다”고 강조했다.

그러면서 “내부 시스템과 리스크 관리체계를 근본부터 다시 점검하고, 사회적 책임에 대한 기준도 더 높이겠다”며 “오늘의 사과를 끝이 아닌 시작으로 삼겠다. 말이 아닌 행동으로 실질적인 변화를 만들어 내서 국민 여러분의 신뢰를 다시 얻을 수 있도록 처음부터 다시 시작하겠다”고 정 회장은 다짐했다. 스타벅스 매장 근무자 등을 언급하고는 “자신의 자리에서 최선을 다하고 있는 성실한 직장인일 뿐”이라며 “부디 이분들을 조금 더 따뜻한 시선으로 바라봐주시기를 부탁드린다”고도 했다. 5분간의 사과문 낭독에서 정 회장은 세 차례 허리 숙여 사과했다. 그의 직접 사과문 발표는 2024년 3월 회장 취임 후 처음이다.

민주당은 정 회장의 사과와 신세계 측의 사후 조치를 긍정적으로 평가하면서도, 이번 사태를 정쟁 도구로 삼은 여당을 향해서는 날 선 비판을 쏟아냈다.

박 대변인은 “이번 논란에 대해 ‘민주당과 이재명 정부가 커피를 선택할 자유를 핍박한다’고 상대 당이 대응한 건 정말 잘못”이라며 “정 회장의 사과 자체가 이 마케팅이 얼마나 부적절했는지 보여주는 방증”이라고 강조했다. 강 수석대변인도 “국민의힘이 선거에 악용하는 것은 문제가 있다”며 “네거티브가 많다 보니 현장을 다녀보니 국민께서 피로도가 높다”고 지적했다. 그는 ‘정 회장의 사과와는 관계없이 민주당이 발의한 5·18 조롱 처벌법은 추진하느냐’는 질문에는 “지방선거가 끝나면 상임위에서 추진할 계획”이라고 답했다.

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