데이식스 도운, 유혜주 동생 유지유와 열애설…JYP "입장無"

밴드 데이식스 드러머 도운이 유튜버 유지유와 열애설에 휩싸였다. 소속사 JYP엔터테인먼트는 별도 입장을 내놓지 않았다.

JYP엔터테인먼트는 26일 도운과 유지유 열애설과 관련 "입장이 없다"고 밝혔다.

밴드 데이식스의 드러머 도운(왼쪽)과 유튜버 유지유. SNS 캡처

최근 온라인 커뮤니티와 소셜미디어(SNS)를 중심으로 두 사람의 교제 의혹이 확산했다. 한 누리꾼은 유지유가 오랜 기간 만나온 연인과 결별한 뒤 윤도운과 교제 중이라고 주장하며 여러 정황을 제시했다.

윤도운 지인이 SNS에 올린 도운의 차량 내부 사진 속 반려견이 유지유의 반려견과 같은 견종이라는 점이 거론됐고, 윤도운이 공개한 집 인테리어와 식물 등이 유지유의 집과 유사하다는 주장도 나왔다.

또 윤도운이 유튜브 콘텐츠에서 "지인에게 선물 받았다"고 소개한 키링 브랜드를 유지유도 사용 중이며, 두 사람의 휴대전화 케이스에 붙은 스티커 재질이 비슷하다는 점 역시 열애설의 근거로 언급됐다.

유지유는 '얼짱시대' 출신 인플루언서 유혜주의 동생으로, 유튜브 채널 '지유롭게'를 운영하고 있다.

<뉴시스>

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