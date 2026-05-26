안면거상 유혜리 "젊어졌다고 난리…못 알아보는 분도"

배우 유혜리가 안면거상 수술 후 달라진 근황을 공개했다.

최근 유튜브 채널 'BLACKLABEL: 하이엔드메이크오버쇼'에는 '유혜리 After 모두가 깜짝 놀란 안면거상 2주 후 모습'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

유혜리. 유튜브 채널 'BLACKLABEL: 하이엔드메이크오버쇼' 캡처

영상에서 유혜리는 안면거상과 눈 밑 지방 재배치 후 달라진 모습을 공개했다. 앞서 그는 피부 처짐과 다크서클, 팔자주름, 눈 밑 꺼짐 등을 고민으로 털어놓은 바 있다.

유혜리는 "사람들이 어딘가 좀 달라진 것 같다고 하고, 못 알아보는 분들도 있다"며 "미용실에 갔더니 달라지고 젊어졌다고 난리를 치더라"고 말했다.

이어 "피부가 처지고 눈 밑 다크서클도 심했는데 너무 많이 달라졌다"며 만족감을 드러냈다.

그는 "안경도 필요 없다. 젊었을 때도 이 정도는 아니었던 것 같다"고 했다.

유혜리는 1988년 영화 '파리애마'로 데뷔했다. 이후 드라마 '조선왕조 오백년' '사랑과 야망' '며느리 전성시대' '밥줘' 등에 출연했다.

<뉴시스>

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