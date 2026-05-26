슈퍼주니어 신동, 몰라보게 달라진 근황…“아이스하키 장비 풀세트 맞췄다”

그룹 ‘슈퍼주니어’ 멤버 신동이 한층 달라진 비주얼과 함께 새로운 취미 생활을 공개해 화제를 모으고 있다.

그룹 ‘슈퍼주니어’ 멤버 신동이 한층 달라진 비주얼과 함께 아이스하키를 즐기는 일상을 공개해 화제를 모으고 있다. 신동 사회관계망서비스(SNS), 뉴시스

신동은 지난 24일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 아이스하키 장비를 착용한 사진 여러 장을 게재했다.

그는 “‘체험만 해보자~’였는데 정신 차려보니 장비를 전부 맞추게 됐다”며 “근데 너무 재미있다. 역시 스포츠는 장비의 힘이 큰 것 같다”는 취지의 글을 함께 남겼다.

공개된 사진 속 신동은 헬멧과 보호 장비를 완벽하게 착용한 채 양 손을 위로 뻗으며 브이 포즈를 취하고 있다. 사진 속 신동의 모습은 특히 이전보다 눈에 띄게 슬림해져 시선을 끌었다. 날렵해진 턱선에 더욱 또렷해진 콧대로 다이어트를 한 것으로 추측되는 중이다.

이에 방송인 장성규는 댓글을 통해 “도대체 어떻게 살을 뺀 거냐”는 반응을 보이며 놀라움을 드러냈다. 이에 그는 “형이 더 잘 하시지 않나”고 직접 답글을 달았다.

팬들의 반응도 이어졌다. 일부 누리꾼들은 “잘생겼다”, “너무 멋있다”, “하키 워밍업 좀 보여달라” 는 등의 댓글을 남겼다.

신동은 그동안 여러 방송을 통해 체중 감량 과정과 요요 경험을 솔직하게 털어놓은 바 있다. 그는 지난해 7월 방송된 옥탑방의 문제아들에 출연해 한때 116kg에서 79kg까지 감량에 성공했다고 밝힌 걸로 전해진다.

다만 이후 3개월 만에 체중이 다시 증가했으며 다이어트 보조 주사로 알려진 위고비를 사용했지만 기대만큼의 효과를 보지 못했다고 설명했다고.

이번 소식으로 신동은 운동을 꾸준히 이어가며 건강 관리에 집중하는 모습으로 관심을 받고 있는 가운데, 아이스하키라는 새로운 스포츠까지 즐기는 근황이 알려지며 그의 다이어트와 근황에 눈길이 쏠리고 있다.

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