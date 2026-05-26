김요한·이주연 핑크빛 기류 "석촌호수 데이트"

배구선수 출신 김요한이 운동센터 CEO 이주연과 방송 촬영 외에도 사적 만남을 이어가고 있다고 밝힌다.

오는 28일 오후 방송되는 채널A 예능 프로그램 '신랑수업2'에서는 김요한이 운동센터 CEO 이주연과 청계산에서 등산 데이트를 하는 모습이 공개된다.

김요한. 채널A 제공

이주연은 자신이 자주 찾는 청계산 등산 코스로 김요한을 이끈다. 그는 김요한에게 "지난번 선물해준 꽃을 아직도 머리맡에 두고 있다"고 말한다.

이에 김요한은 "사실 주연씨가 맛있는 음식을 먹는 걸 좋아해서, 우리 동네의 조개구이 맛집에서 따로 데이트를 했다"고 털어놓는다.

이어 "그날 주연 씨가 평소 좋아하는 프리지아와 안개꽃이 담긴 화병을 선물했다"며 이주연이 보낸 꽃 인증 사진을 공개한다.

이주연은 "얼마 전 이사할 때도 화병을 직접 챙겨서 택시에 타고 갔다"고 말한다. 김요한은 "꽃이 시들 때가 됐으니 새로운 꽃을 다시 보내주겠다"고 답한다.

이를 본 송해나는 "(사적으로) 만날 때 카메라 좀 들고 가지 그랬냐?"고 말해 웃음을 안긴다.

청계산에 도착한 두 사람은 산스장에서 커플 스트레칭을 하며 시간을 보낸다. 탁재훈은 "저럴 때 한 명이 징징거리면 힘든데, 함께 운동하는 것도 성향이 맞아서 가능한 것"이라고 말한다.

이승철은 탁재훈과 송해나에게 "너네도 축구로 통하잖아? 같이 축구 한 번 해봐"라며 만남을 권한다. 이에 송해나는 "그렇잖아도 축구를 같이 해봤는데…"라고 말해 궁금증을 자아낸다.

김요한은 "사실 주연 씨의 동네에서도 한 번 더 만나 데이트를 했다. 석촌호수에 있는 운동기구를 같이 애용했다"고 고백한다. 이승철은 "아주 잘했어!"라며 김요한을 칭찬한다.

<뉴시스>

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