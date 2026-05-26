BTS, 美 AMA서 '올해의 아티스트' 수상…통상 두 번째 대상

그룹 방탄소년단(BTS)이 미국 3대 대중음악 시상식 아메리칸 뮤직 어워즈'(AMA)에서 대상에 해당하는 '올해의 아티스트'(아티스트 오브 더 이어·Artist Of The Year)를 수상했다.

방탄소년단은 25일(현지시간) 미국 라스베이거스 MGM 그랜드 가든 아레나에서 열린 시상식에서 배니 버니, 브루노 마스, 저스틴 비버, 테일러 스위프트 등 내로라하는 팝스타들을 제치고 '올해의 아티스트'상을 품에 안았다.

그룹 방탄소년단(BTS)이 25일(현지시간) 미국 라스베이거스 MGM 그랜드 가든 아레나에서 열린 시상식에서 대상에 해당하는 '올해의 아티스트'(아티스트 오브 더 이어·Artist Of The Year)를 수상한 뒤 소감을 전하고 있다. '아메리카 뮤직 어워즈' 시상식 화면 캡처

2021년 이후 5년 만에 시상식에 참석한 방탄소년단은 '올해의 아티스트' 수상자로 호명되자 뜨거운 환호와 박수를 받으며 무대에 올랐다.

리더 RM은 트로피를 들어 올리며 "아미(팬덤명) 우리가 또 해냈다. 멤버들 모두가 군 복무를 마친 뒤 이 소중한 상을 다시 받게 되어 영광"이라고 밝혔다.

그러면서 "이 상은 팬들의 투표로 결정되는데, 지난 13년 동안 저희 곁을 지켜주신 모든 아미들에게 진심으로 감사와 존경을 느낀다"고 말했다.

제이홉은 "저희 앨범을 진심으로 사랑해주시고, 모든 곡에 열정을 쏟아주셔서 감사하다"고 전했고, 지민은 "투어 내내 모든 도시에서 아낌없는 사랑을 보내주셔서 정말 감사하다"고 밝혔다.

이어 한국어로 "응원해주시고, 사랑해주시는 아미 여러분 정말 고맙고 사랑한다"고 전했다. 정국도 "다시 돌아오니 정말 기쁘다"고 말했고, 진은 팬들을 향해 "사랑해요. 감사합니다"라고 밝혔다.

방탄소년단이 아메리칸 뮤직 어워즈에서 대상을 받은 것은 이번이 두 번째다. 이들은 2021년 11월 디지털 싱글 '버터'(Butter)로 아시아 가수 최초로 '올해의 아티스트'를 수상한 바 있다.

방탄소년단은 이날 '올해의 아티스트'를 비롯해 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG) 타이틀곡 '스윔'(SWIM)으로 '올해의 여름 노래'(송 오브 서머·Song of the Summer)를 수상하며 2관왕에 올랐다.

이와 함께 '베스트 남성 K-팝 아티스트' 부문에 이름을 올려 수상에 대한 기대감을 모으고 있다.

한편 아메리칸 뮤직 어워즈는 스트리밍, 앨범 및 음원 판매량, 라디오 방송 횟수, 투어 수익 등을 종합적으로 고려해 후보를 선정한다. 수상자는 100% 대중 투표로 결정한다.

<뉴시스>

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