여야, 국회서 '철근누락' 공방…서울시장 선거 대리전 방불

여야는 26일 국회 행정안전위원회 전체회의에서 GTX 철근 누락 사태와 관련해 '서울시장 선거 대리전'을 방불케 할 정도로 거세게 충돌했다.



국민의힘은 더불어민주당 정원오 서울시장 후보가 철근 누락 사태와 관련해 "허위사실을 버젓이 유포했다"며 행안위 출석을 요구했다. 이에 반발한 민주당은 국민의힘 오세훈 서울시장 후보의 책임론을 재차 주장하며 "참고인으로 출석해야 한다"고 역공했다.

26일 국회에서 행정안전위원회 전체 회의가 열리고 있다. 이날 행안위는 여야가 GTX 철근누락과 광화문 감사의 정원 문제 현안질의를 위해 여당 주도로 열렸다. 이에 국민의힘은 스타벅스 불매 운동 등 여당 비판을 위한 내용으로 질의를 진행했다. 연합뉴스

국민의힘 조은희 의원은 "서울시는 철근 누락 사실을 인지하고 6차례에 걸쳐 상황을 보고했는데 정 후보는 오 후보가 6개월간 은폐했다고 허위사실을 버젓이 유포했다"며 "정 후보는 이에 대해서 답해야 한다"고 촉구했다.



야당 간사인 국민의힘 서범수 의원도 정 후보의 캉쿤 출장 의혹과 과거 폭행 사건 등을 언급하며 "정 후보는 자신이 있으면 (국회에) 나와서 진상을 정확히 밝혀주길 바란다"고 강조했다.



이에 민주당은 오 후보도 출석 대상이라며 반격했다.



민주당 고민정 의원은 "오늘 행안위에서 긴급하게 현안 질의를 하는 이유는 감사의 정원과 GTX 철근 누락 사태 때문"이라며 "이들의 최고 책임자인 오 후보가 나와 답을 해야 한다"고 주장했다.



여당 간사인 민주당 윤건영 의원은 "세상 어디 천지에 후보를 선거운동 기간에 국회에 참고인으로 부르는 경우가 있냐"며 "안전에 관해서 이야기하자는데 여당 후보를 탈탈 터는 방식으로 참고인을 요청하는 국민의힘 행태야말로 문제가 있다"고 지적했다.

국회 행정안전위원회 소속 여야 의원들이 정원오 더불어민주당 서울시장 후보와 오세훈 국민의힘 서울시장 후보를 비난하는 내용의 피켓을 노트북에 부착한 채 언쟁을 하고 있다. 연합뉴스

여야는 각각 이날 상대 후보를 겨냥하는 팻말을 노트북에 붙이자 회의 시작 전부터 고성을 주고받으면서 충돌했다.



앞서 여야는 지난 18일에도 행안위를 열고 GTX 철근 누락 사태를 놓고 공방을 벌인 바 있다.

<연합>

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