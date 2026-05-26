코스피, 장중 8100선 돌파하며 최고치…외국인 13일 만에 '사자'

코스피가 26일 장 중 8,100선을 돌파하며 최고치를 경신했다.



한국거래소에 따르면 이날 오전 11시 현재 코스피는 전 거래일 대비 244.76포인트(3.12%) 오른 8,092.47을 나타내고 있다.

코스피가 장중 8100선을 돌파하며 사상 최고치를 경신한 26일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 지수가 표시되고 있다.

지수는 전 거래일보다 223.20포인트(2.84%) 오른 8,070.91로 출발해 상승하고 있다.



특히 코스피는 장 중 한때 8,131.15까지 오르며 지난 15일 기록한 기존 최고치(8,046.78)를 단숨에 경신했다.



유가증권시장에서 외국인 투자자와 기관이 각각 5천167억원, 4천860억원 순매수 중이고 개인은 9천67억원 순매도 중이다.



개장 직후에는 외국인이 매도 우위를 보였으나 이후 순매수로 전환했다.



외국인의 순매수는 13거래일 만이다.



시가총액 상위 종목 가운데 삼성전자[005930](2.74%)와 SK하이닉스[000660](6.80%), SK스퀘어[402340](1.18%), 현대차[005380](4.27%) 등이 오르고 있다.



이 가운데 SK하이닉스 주가가 처음으로 장 중 200만원을 넘어서며 '200만 닉스'가 됐다. 삼성전자도 30만원을 돌파 '30만전자'를 기록 중이다.



또한 기판 가격의 상승 기대감에 삼성전기[009150](17.76%)를 비롯해 LG이노텍[011070](21.64%), 삼화콘덴서[001820](30.00%) 등 관련 종목의 주가가 급등 중이다.



반면 삼성생명[032830](-3.84%)과 한화에어로스페이스[012450](-0.24%) 등은 내리고 있다.



업종별로 보면 전기·전자(4.74%), 운송장비(4.12%), 제조(4.10%) 등은 상승하고 섬유·의류(-2.98%), 보험(-2.39%), 음식료·담배(-2.23%) 등은 하락하고 있다.



같은 시각 코스닥 지수는 전장보다 19.99포인트(1.72%) 상승한 1,181.12다.



지수는 전장보다 28.15포인트(2.42%) 오른 1,189.28로 출발해 오름세를 유지하고 있다.



종목별로 에코프로비엠[247540](3.94%), 에코프로[086520](2.25%), 알테오젠[196170](1.23%) 등은 오르고 이오테크닉스[039030](-4.80%)는 내리고 있다.

<연합>

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