'21세기 대군부인' 논란 국회로…작품 폐기 청원 5만명 동의

MBC 드라마 '21세기 대군부인'의 방영 중단과 콘텐츠 전면 폐기를 요구하는 국회 국민동의청원이 26일 5만명 이상의 동의를 얻었다.



이 청원은 지난 22일 국회전자청원 홈페이지에 공개된 지 5일째인 이날 오전 5만명 동의를 넘어서 소관 상임위원회 회부 요건을 충족했다.

MBC '21세기 대군부인' 스틸컷. MBC 제공

청원인은 "'21세기 대군부인'은 가상의 대한민국을 배경으로 하면서도 중국식 복식, 예법, 어휘를 무분별하게 차용해 명백한 문화 공정 및 역사 왜곡을 자행하고 있다"며 방영 중단과 주문형 비디오(VOD)와 온라인동영상서비스(OTT) 콘텐츠 전면 폐기를 요구했다.



또한 역사 왜곡 논란을 불러일으키는 콘텐츠의 영구 퇴출을 위한 제도적 장치 마련도 촉구했다.



홈페이지에 공개된 청원은 공개된 날부터 30일 이내에 5만명 이상의 동의를 얻으면 국민동의청원으로 접수돼 소관위원회에 회부된다.



이후 청원심사소위원회 심사를 거쳐 본회의 부의 여부가 결정되고, 본회의를 통과해 최종 채택된 청원 중 국회나 정부의 처리가 필요하다고 인정되는 청원에 조치가 내려진다.



지난 16일 종영한 '21세기 대군부인'은 15일 방송된 11화 속 이안대군이 왕위에 오르는 즉위식에서 왕이 자주국의 황제가 쓰는 십이면류관 대신 제후국(제후가 다스리는 나라)에서 사용하던 구류면류관을 착용하고, 신하들이 자주국의 상징인 '만세' 대신 제후국이 쓰는 '천세'를 외쳐 일각에서 동북공정의 빌미를 제공했다는 비판을 받았다.



논란과 관련해 주연 아이유, 변우석과 박준화 감독, 유지원 작가 등 배우와 제작진이 잇따라 사과했고, MBC는 11화 엔딩 장면을 삭제했다.

<연합>

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