아이오아이, 10년 만에 전한 속내 "시한부 그룹이라 안 싸워"

걸그룹 아이오아이(I.O.I) 멤버들이 과거 활동과 재결합에 대한 생각을 밝혔다.

25일 유튜브 채널 '성시경'에는 'I.O.I 10년 만에 모인 썰 듣고 왔습니다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

아이오아이 멤버들이 과거 활동과 재결합에 대한 생각을 밝혔다. 유튜브 캡처

이날 영상에는 아이오아이 멤버 전소미, 유연정, 정채연, 김세정, 청하가 출연했다.

청하는 재결합에 대한 이유를 묻는 질문에 "저희가 10년간 삼삼오오 모이는 날들이 많았다. 저희가 박수 치려고 했을 때 떠난 그룹이어서 1년 밖에 활동을 못했던 아쉬움이 있었다. 저희 음악 방송도 다 못 나갔었다"고 했다.

이어 청하는 "'언젠가 한 번은 기회 되면 모이자'라는 얘기를 종종 하다가 이제 10주년이 된 거다. 진짜 우리 아무것도 안 하나 생각이 들어 밑져야 본전으로 한 번씩 전화해 보지 뭐 해서 멤버들한테 전화를 돌렸다"고 했다. 이후 멤버들이 각자 소속사들에 이야기하면서 재결합이 성사됐다고 한다.

전소미는 "이제 활동을 시작하면 또 끝이 나는 거라 아쉽다"라고 했다. 김세정은 "팬분들도 같이 있는 걸 좋아하니까, 개인 무대보단 단체 무대 위주로 준비했다"고 했다.

김세정은 "미안한 얘기지만 예전엔 친한 사람과만 친했었다. 이번에 마음을 열고 다가가니 한 명 한 명 다 너무 다르게 좋았다. 기댈 수 있는 포인트가 다 달랐다"라며 “이번을 통해 더 내 사람이다라고 느끼게 됐다”라고 전했다.

유연정은 “저희 시한부 느낌으로 활동했어서 예전엔 싸우지도 않았다. 이제는 싸우기도 싸운다. 그래도 바로 풀린다. 지금 서로에 대해 더 많이 알고 많이 배우는 것 같다. 진짜 좋은 거 같다”라고 말해 훈훈함을 더했다.

<뉴시스>

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