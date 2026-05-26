한화 건설부문, 포레나 신규 외관 ‘비스타’ 공개…“도시 풍경 바꾼다”

한화 건설부문이 한화포레나 아파트 신규 외관 디자인 ‘포레나 비스타(Vista)’를 공개했다. 미니멀리즘 기반 디자인과 친환경 요소를 결합해 브랜드 정체성을 강화하겠다는 전략이다.

한화 건설부문은 26일 ‘절제된 특별함’을 콘셉트로 한 포레나 신규 외관 디자인을 개발했다고 밝혔다. 새 디자인은 건물 외곽 라인을 강조한 큐브형 입면을 적용해 입체감과 시각적 리듬감을 살린 것이 특징이다.

한화포레나 신규 외관 디자인 ‘포레나 비스타’ 투시도. 한화 건설부문 제공

옥상 구조물에는 포레나 브랜드 로고인 ‘FORENA’의 곡선 요소를 반영했다. 건물 측면에는 브랜드 패턴을 입체적으로 적용해 보는 위치에 따라 다른 질감이 느껴지도록 설계했다. 최근 공동주택 태양광 설비 확대 흐름에 맞춰 외관 디자인과 일체화한 건물일체형 태양광발전(BIPV) 모듈을 적용했다.

한화 건설부문은 커튼월 방식의 특화 디자인 상품인 ‘포레나 크리스탈 쉐브론’도 함께 공개했다. 유리 마감과 금속 소재를 결합하고 경관조명을 패턴 형태로 적용해 야간 경관 효과를 높인 것이 특징이다.

김민석 한화 건설부문 건축사업본부장은 “포레나 비스타는 한화포레나의 디자인 경쟁력을 강화하기 위한 결과물”이라며 “상품을 넘어 도시 풍경을 바꾸는 디자인을 지속적으로 선보일 계획”이라고 말했다. 한화 건설부문은 앞으로 공급하는 한화포레나 단지에 신규 디자인을 순차 적용할 예정이다.

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