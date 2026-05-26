신세계 “스타벅스 ‘5·18 탱크데이’ 고의성 입증 근거 찾지 못했다”

신세계그룹은 26일 스타벅스코리아 ‘5·18 탱크데이’ 마케팅 논란과 관련해 내부 조사 결과를 공개했다.

정용진 신세계그룹 회장이 26일 서울 강남구 조선팰리스 호텔에서 스타벅스 탱크데이 논란과 관련 사과 인사를 하고 있다. 연합뉴스

그룹은 현재까지 조사에서 해당 마케팅이 5·18 민주화운동을 폄훼하려는 의도로 사전 기획됐다는 명확한 근거는 확인하지 못했다고 설명했다. 다만 마케팅 승인 과정과 리스크 관리 체계에는 심각한 결함이 있었다고 인정했다.

신세계그룹은 이날 “5·18 민주화운동 영령과 유가족, 광주 시민, 박종철 열사 유가족, 스타벅스코리아 고객과 국민께 큰 상처를 드리고 심려를 끼쳤다”며 “다시 한 번 깊이 사죄드린다”고 밝혔다.

신세계그룹은 사건 발생 직후인 지난 19일부터 일주일간 이번 마케팅에 관여한 스타벅스코리아 임직원을 대상으로 내부 조사를 진행했다.

조사의 핵심은 해당 직원과 경영진이 특정 목적을 갖고 ‘5·18 탱크데이’ 마케팅을 기획했는지 여부였다.

그룹 설명에 따르면 이번 마케팅은 스타벅스코리아 커머스팀에서 제안했고, 팀장과 담당, 본부장, 대표이사 보고라인을 거쳐 최종 확정됐다.

신세계그룹은 행사 주관 부서인 커머스팀 전원과 전략기획본부, 대표이사 등 결재라인을 대상으로 휴대폰·노트북 포렌식 검증과 교차 심문을 진행했다고 밝혔다.

담당자가 업무에 사용한 장치와 하드드라이브도 회수해 조사했다. 조사 과정에서 논란 직후 사태의 심각성을 충분히 인지하지 못한 부적절한 언행도 일부 확인됐다. 하지만 신세계그룹은 이 정황만으로 사전 모의나 고의성을 특정하기는 어렵다고 판단했다.

손정현 전 스타벅스코리아 대표는 사건 직후 사내 메신저에서 ‘이런 문구를 하필…그룹과 즉시 내용 공유하고 대응합시다’라고 발언한 것으로 확인됐다.

신세계그룹은 고의성 판단을 유보했다. ‘탱크데이’ 네이밍을 제안한 직원을 포함한 커머스팀 팀원 3명이 휴대폰 제출을 거부했고, 사내 메신저 대화 기록도 회사 서버에 일주일만 저장돼 최초 기획 단계의 대화 내용을 모두 확인하기 어려웠다는 이유에서다.

그룹은 향후 경찰 조사에서 5·18 민주화운동 폄훼 의도가 확인될 경우 해당 임직원을 즉시 해고하고, 민형사상 책임까지 묻겠다고 밝혔다.

신세계그룹은 고의성 여부와 별개로 이번 사안을 중대한 내부통제 실패로 규정했다. 그룹은 이번 마케팅이 팀장, 담당, 본부장, 대표이사 등 4단계 보고 절차를 거쳤지만, 이 과정에서 누구도 “5월18일에 탱크데이는 안 된다”고 지적하지 않았다고 밝혔다. 마케팅 기획과 승인 과정에서 단 한 차례의 문제 제기도 없었다는 것이다.

특히 마케팅 행사 합의자 7명 중 일부는 디자인 시안이 담긴 메일 첨부파일조차 열어보지 않고 관행적으로 승인한 것으로 조사됐다. 과거 진행되던 법무팀 검증 절차도 마케팅의 즉시성을 이유로 생략됐다.

신세계그룹은 “이번 사안은 실무자의 과실을 넘어 스타벅스코리아 내부의 사회적·역사적 민감성 부재를 드러낸 것”이라며 “마케팅 검증 및 리스크 관리 체계에 심각한 결함이 있었다”고 밝혔다.

이에 따라 그룹은 이번 마케팅에 관여한 직원 5명을 직무배제했다. 앞서 손정현 전 스타벅스코리아 대표도 이번 사태의 책임을 물어 해임했다. 담당 임원도 해임 조치했으며, 본부장에 대해서도 조사 결과에 따라 엄중한 책임을 묻겠다는 방침이다.

신세계그룹은 온라인상에서 제기된 일부 의혹에 대해서도 별도 조사 결과를 내놨다.

먼저 탱크 텀블러 명칭과 용량 503mL가 각각 계엄군 탱크와 특정인의 수인번호를 암시한다는 의혹에 대해서는 사실이 아니라고 설명했다.

그룹은 해당 텀블러가 해외 제조사가 제작한 제품이며, 명칭은 실제 물탱크에서 영감을 얻은 것이라는 제조사의 공식 입장을 확인했다고 밝혔다. 용량 503mL는 17온즈를 mL로 환산한 수치라는 설명이다.

해당 제품은 2023년부터 한국뿐 아니라 호주, 태국 등에서도 판매됐고, 일본과 슬로바키아 등 일부 국가에서도 17온즈를 503mL로 표기해 판매하고 있다고 덧붙였다.

미니 탱크 텀블러 출시일이 4월16일로 정해진 것이 세월호 참사일을 겨냥했다는 의혹도 부인했다. 스타벅스코리아는 당초 브랜드데이 날짜로 4월20일을 제안했으나, 일정 조율 과정에서 행사업체 측이 4월16일을 확정 통보했다는 설명이다.

탱크 듀오 세트 할인율 21%가 5·18 민주화운동 당시 계엄군 집단 발포일인 5월21일을 상징한다는 의혹도 사실이 아니라고 밝혔다.

세트 구성품 중 미니 탱크 텀블러 가격을 2만5000원에서 1만2500원으로 조정하면서 전체 세트 가격이 6만원에서 4만7500원으로 낮아졌고, 이 과정에서 할인율이 21%로 계산됐다는 것이다.

신세계그룹은 이번 사안을 계기로 그룹 차원의 리스크 관리 체계와 내부통제 시스템을 다시 점검하겠다고 밝혔다.

그룹은 “국민 여러분께서 1999년 1호점 이후 지난 27년간 스타벅스코리아에 큰 사랑을 보내주셨지만, 저희는 이 사랑에 보답하지 못하고 큰 상처를 남겼다”고 했다.

이어 “기업의 사회적 가치와 책임에 대해 숙고하는 계기로 삼겠다”며 “밑바닥부터 다시 신뢰를 쌓아올려 국민께 사랑받는 기업으로 다시 자리매김하겠다”고 밝혔다.

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