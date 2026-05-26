[단독] 노동부, 행안부보다 먼저 “국민 눈높이 맞는 홍보해야”…스타벅스 사실상 불매

고용노동부가 행정안전부보다 먼저 스타벅스 이용에 대한 자제령을 내린 것으로 26일 확인됐다.

노동부 대변인실은 이달 20일 각 실국에 “국민 눈높이 맞는 홍보를 할 필요가 있다”며 각종 이벤트 행사에 커피 쿠폰으로 스타벅스 사용을 자제하라는 취지의 공지를 전파했다.

서울 시내의 한 스타벅스 매장 모습. 연합뉴스

노동부 관계자는 “공모전이나, 하다못해 댓글 달기 이벤트 같은 소소한 행사도 커피 쿠폰을 제공할 때 호응도가 높아 많이 이용하는데 스타벅스가 포함되면 홍보 효과 면에서 부정적인 측면이 클 것으로 예상된다는 차원에서 공지한 것”이라고 설명했다.

이는 정부 부처 공직 문화를 담당하는 행안부가 공식적으로 불매를 공지한 21일보다 앞선 시점이다. 당시 윤호중 행안부 장관은 엑스(옛 트위터)에 “최근 물의를 빚은 스타벅스코리아의 반역사적 행태에 깊은 유감을 표한다”며 “이번 사안을 계기로 행안부는 앞으로 민주주의의 역사와 가치를 가볍게 여기거나 상업적 소재로 활용한 기업의 상품은 제공하지 않겠다”고 했다. 당시 부처 차원에서 스타벅스 관련 상품 제공 중단 방침이 공개적으로 나온 건 처음이라고 알려졌으나 이보다 먼저 노동부에서 내부적으로 사용 자제 방침이 세워진 것이다.

스타벅스코리아는 이달 18일 5·18 민주화운동 기념일 당일에 ‘탱크 데이’(Tank Day) 이벤트를 진행해 5·18 정신 폄훼 논란에 휩싸다. 뒤이어 공직 사회 등을 중심으로 스타벅스 불매 움직임이 확산하고 있다.

현재 행정안전부, 국가보훈부, 국방부, 법무부, 보건복지부가 선제적으로 스타벅스 상품 불매 운동에 나섰으며 뒤이어 전국공무원노동조합도 동참했다. 농림축산식품부는 스타벅스 불매 운동 동참 여부에 대해 공식 입장이 없다고 밝혔다.

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