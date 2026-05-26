JK김동욱, 또 스타벅스 옹호 "왜 가고 싶게 만드냐"

스타벅스코리아의 '탱크데이' 논란이 계속되는 가운데, 극우 성향으로 알려진 가수 JK김동욱이 스타벅스를 지지하는 게시물을 올렸다.

JK김동욱은 25일 소셜미디어에 "평소에 잘 가지도 않는데 귀찮게 왜 가고 싶게 만드냐고"라며 사진을 게재했다.

JK김동욱. SNS 캡처

사진에는 스타벅스 로고와 함께 '가고 싶으면 갑니다. 선택은 자유입니다'라고 적혔다.

이번 논란은 스타벅스코리아가 지난 18일 이벤트를 진행하며 이벤트명을 '탱크데이(Tank Day)'로 정하고 '책상에 탁!'이라는 홍보 문구를 사용하면서 불거졌다.

이후 '탱크데이'가 1980년 5·18 민주화운동 당시 시민들을 무력 진압한 계엄군의 탱크를 연상하게 하고, '책상에 탁!'이라는 표현은 1987년 박종철 열사 고문치사 사건 당시 경찰의 은폐성 발언을 떠올리게 한다는 지적이 이어졌다.

이에 정용진 신세계그룹 회장은 19일 "5·18민주화운동 영령과 유가족, 그리고 국민 여러분께 깊은 상처를 드렸다. 그룹을 대표해 머리 숙여 사죄드린다"고 밝혔고, 논란이 계속되자 이날 대국민 사과에 나섰다.

<뉴시스>

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