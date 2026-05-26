전국 대부분 비, 바람도 강해 낮최고 27도 [오늘 날씨]

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화요일인 26일은 전국에 비가 내릴 전망이다. 특히 남부지방과 제주도를 중심으로 매우 강하고 많은 비가 내리는 곳이 있어 주의가 필요하다.

기상청에 따르면 이날 제주도와 전남권에 내리는 비는 낮부터 전국 대부분 지역으로 비가 확대되겠다.

제주도 산지에 호우특보가 발효된 가운데 내일까지 남부지방과 제주도를 중심으로 매우 강하고 많은 비가 내리겠다.

예상 강수량은 △서울·인천·경기, 서해5도 10~60㎜ △강원도 10~60㎜ △강원 동해안 5~20㎜ △대전·세종·충남, 충북 10~60㎜ △광주·전남 30~80㎜(많은 곳 전남남해안 120㎜ 이상) △전북 20~60㎜ △부산·울산·경남 50~100㎜(많은 곳 경남남해안 150㎜ 이상) △경북남동부 20~80㎜ △경북남동부 제외 대구·경북 10~60㎜ △(27일)울릉도·독도 5~30㎜ △제주도(북부 제외) 50~100㎜(많은 곳 중산간 150㎜ 이상, 산지 250㎜ 이상) △제주도북부 20~80㎜다.

이날 낮 최고 기온은 22~29도로 예측된다. 당분간 기온은 평년(최저 11~16도, 최고 22~27도)과 비슷하거나 조금 높겠다.

비가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠고 매우 강한 비와 많은 비로 인해 피해가 우려되니 저지대 침수와 하천 범람, 급류 등에 각별히 유의해야 한다.

제주도와 남해안을 중심으로 바람이 매우 강하게 불겠고 제주도 해상과 남해 먼바다를 중심으로 물결이 매우 높게 일겠다.

강풍특보가 발효된 제주도는 이날 밤까지(제주도 산지 27일 새벽까지) 바람이 순간풍속 시속 70㎞ 이상(산지 시속 90㎞) 이상으로 매우 강하게 불겠다.

이날 오전부터 전남 해안과 경남서부 남해안에도 차차 바람이 매우 강하게 불면서 강풍특보를 발표할 가능성이 있겠다. 그 밖의 전국 대부분 지역에도 바람이 순간풍속 시속 55㎞ 안팎으로 강하게 불겠다.

미세먼지는 전 권역이 ‘좋음’~’보통’으로 예상된다.

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