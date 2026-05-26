트럼프, 이란 또는 제3국서 이란 농축우라늄 폐기 용인 시사

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란의 농축우라늄 보유분을 이란 내부 또는 제3국에서 처리하는 방안도 수용할 수 있음을 25일(현지시간) 피력했다.

미국과 이란 간의 종전 협상이 타결 목전에서 교착 양상을 보이는 가운데, 트럼프 대통령이 중대 쟁점 중 하나인 이란의 농축우라늄 처리 문제에서 유연성을 보임에 따라 협상에 돌파구가 마련될지 주목된다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스

트럼프 대통령은 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 올린 글에서 "농축 우라늄은 즉시 미국으로 넘겨진 뒤 폐기되거나, 더 바람직한 방안으로는 이란과의 협력 및 조율을 통해 현지(이란)에서 폐기되거나, 또는 다른 적절한 장소에서 미국 원자력에너지위원회나 그에 상응하는 기관이 입회하는 가운데 폐기될 것"이라고 밝혔다.

그간 트럼프 대통령은 이란이 보유한 농축도 60%의 농축우라늄 440kg를 미국으로 보내는 방안을 거론해왔으나, 이날 입장에서는 이란 내부 등에서 폐기하는 대안에도 열려 있음을 분명히 한 것으로 풀이된다.

<연합>

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