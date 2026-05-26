정용진 회장, 오늘 '스벅 사태' 대국민 사과…조사결과도 발표

정용진 신세계그룹 회장이 26일 스타벅스의 '탱크데이' 논란과 관련해 직접 대국민 사과에 나설 예정이다.



정 회장은 이날 오전 9시 서울 강남구 조선팰리스 호텔에서 사과문을 발표한다.

정용진 신세계그룹 회장. 연합뉴스

스타벅스는 지난 18일 '탱크데이' 이벤트를 진행해 논란을 빚었다.



5·18 광주민주화운동 기념일에 '탱크데이', '책상에 탁' 등의 문구를 사용하면서 계엄군 탱크 투입과 1987년 박종철 고문치사 사건을 연상시켰기 때문이다.



정 회장은 논란 당일 손정현 당시 스타벅스코리아(SCK컴퍼니) 대표와 담당 임원을 해임하고 다음 날에는 대국민 사과문을 발표하는 등 수습에 나섰으나 논란은 사그라지지 않았다.



이에 정 회장이 직접 나와 재차 사과와 사죄의 뜻을 밝히게 된 것이다.



그 사이 이재명 대통령이 직접 이 사태를 언급하고, 각계에서 스타벅스 불매 움직임이 생기는 등 여파가 큰 만큼 사과의 강도도 더 높아질 것으로 예상된다.



신세계그룹은 또 사태 이후 진행한 자체 진상 조사 결과도 이날 발표한다.



해당 마케팅의 기획과 결재 과정을 밝히고, 재발 방지 대책을 내놓을 것으로 예상된다.

<연합>

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