포항시 2026 포항 관광아카데미 성료… 미래 해양관광 이끌 인재 양성

경북 포항시는 5월 한 달간 관광·마이스(MICE) 산업 경쟁력 강화 및 관광 서비스 수준 향상을 위해 ‘2026 포항 관광아카데미’를 운영하고 지난 22일 수료식을 성황리에 가졌다고 25일 밝혔다.

포항시가 주최하고 포항관광마이스협회(회장 황승욱)가 주관한 이번 아카데미에는 관광업 종사자와 관광 분야에 관심 있는 시민 등 23명이 참여했다.

포항시는 ‘2026 포항 관광아카데미’를 5월 한달간 운영하고 22일 수료식을 가진 가운데 기념촬영을 하고 있다. 포항시 제공

이번 교육은 해양레저 관광을 중심으로 포항만의 관광콘텐츠를 발굴하고, 체험과 체류를 연계한 해양관광 프로그램 기획 역량 강화에 초점을 맞춰 진행됐다.

교육 과정은 ▲요트 아카데미를 통한 해양관광 뷰포인트 발굴 ▲모델 워킹 아카데미를 활용한 관광 바이럴 콘텐츠 제작 ▲실전 관광해설 시나리오 작성 등 실무 중심 프로그램으로 구성됐다.

참여자들은 해양레저 자원과 지역 관광 콘텐츠를 연계한 체류형 관광상품 개발 방안과 지역 업체 협력 모델 등에 대해서도 다양한 의견을 나눴다.

또한 ‘해양레저와 문화를 결합한 체류형 관광도시 포항’을 주제로 한 전문가 특강을 통해 관광마케팅과 지역자원 연계 전략 등 현장 중심의 교육도 함께 이뤄졌다.

교육을 수료한 시민들은 앞으로 지역 관광자원 발굴과 체험형 프로그램 기획, 축제·행사 연계 활동, SNS 기반 관광 홍보 등 다양한 분야에서 적극적인 역할을 이어가겠다는 의지를 밝혔다.

윤천수 관광산업과장은 “시민들이 직접 관광 콘텐츠를 기획하고 홍보하는 과정에서 관광 활성화가 지역경제와 상권, 일자리로 이어지는 선순환 구조를 체감하는 계기가 됐다”며 “앞으로도 포항만의 해양관광 생태계를 더욱 탄탄하게 구축해 나가겠다”고 말했다.

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