전국 강풍 동반 많은 비…남해안·제주 최대 300㎜ 물폭탄 [내일날씨]

화요일인 26일은 전국이 흐리고 비가 내리겠다. 남부지방과 제주를 중심으로 시간당 최대 80㎜에 이르는 매우 강한 비가 쏟아질 것으로 예상된다.

비가 내리고 있는 20일 서울 종로구 정부서울청사 인근에서 우산을 쓴 시민들이 이동하고 있다. 뉴시스

25일 기상청에 따르면 다량의 수증기와 열을 동반한 저기압이 한반도로 접근하면서 26일부터 27일까지 전국에 많은 비가 내리겠다.

비는 제주와 남해안을 시작으로 이날 밤 호남까지 확대되겠으며, 26일 새벽에는 전국 대부분 지역에 비가 내릴 전망이다.

비는 중부지방(강원동해안·산지 제외)의 경우 27일 새벽까지, 남부지방과 제주도는 27일 오전까지 이어지겠다. 강원동해안과 경북동해안은 동풍의 영향으로 27일 낮까지 비가 이어지는 곳이 있겠다.

특히 남풍을 타고 많은 수증기가 유입되면서 제주와 남해안에는 매우 강한 비가 집중될 것으로 보인다. 제주 산지에는 시간당 50~80㎜, 제주 중산간과 남해안·지리산 부근에는 시간당 50㎜ 안팎의 강한 비가 예보됐다.

예상 강수량은 남해안과 지리산 부근 80~150㎜(많은 곳 200㎜ 이상), 제주도 산지 최대 300㎜ 이상, 제주 중산간 최대 200㎜ 이상이다. 수도권은 30~100㎜, 강원·충청·전북·대구·경북은 30~80㎜, 광주·전남내륙과 울산·경남내륙은 50~100㎜의 비가 예상된다.

전국 대부분 지역에는 강풍도 불겠다. 제주와 전남해안에는 순간풍속 시속 70㎞ 이상(산지 시속 90㎞ 이상)의 매우 강한 바람이 예상된다. 그 밖의 지역에서도 순간풍속 시속 55㎞ 안팎의 강한 바람이 불겠다.

바다 물결도 높게 일겠다. 남해와 제주 해상, 동해 남부 먼바다를 중심으로 바람이 매우 강하게 불고 물결이 최고 3.5ｍ까지 높게 일 전망이다.

26일 아침 최저기온은 17~21도, 낮 최고기온은 21~25도로 예상된다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 19도, 인천 18도, 춘천 18도, 강릉 20도, 대전 19도, 광주 20도, 대구 20도, 부산 19도, 제주 21도다.

낮 최고기온은 서울 23도, 인천 21도, 춘천 24도, 강릉 24도, 대전 24도, 광주 23도, 대구 25도, 부산 22도, 제주 24도로 예보됐다.

기상청은 짧은 시간 매우 강한 비와 강풍이 예상되는 만큼 침수와 시설물 피해, 안전사고 등에 유의해달라고 당부했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지