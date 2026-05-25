‘땡볕 연휴’ 끝나자 날씨 돌변… 26일 전국 비바람

화요일인 26일 전국에 비가 내리겠다. 27일까지 비가 이어지며 남부지방에는 최고 200㎜ 이상 강수량을 기록하는 곳도 있겠다.



25일 기상청에 따르면 남중국해와 벵골만에서 발달, 다량의 수증기와 열을 품은 저기압이 다가오면서 이날부터 남부에 비가 내려 26일에는 전국으로 확대하겠다.

달궈진 아스팔트 낮 최고 기온 30도로 무더운 날씨를 보인 25일 서울 여의도 환승센터 인근 건널목에 지열로 인해 아지랑이가 피어오르고 있다. 연휴 마지막 날인 이날 초여름 날씨를 피해 공원 등으로 나들이 가는 시민들 발걸음이 이어졌다. 최상수 기자

이후 중부지방(강원동해안·산지 제외)엔 27일 새벽, 남부지방(경북동해안·북동산지 제외)과 제주에 27일 오전까지 강수가 이어지겠다. 강원동해안·산지와 경북동해안·북동산지의 경우 저기압이 동해상에 빠져나간 뒤 동풍이 불면서 다른 지역보다 길게 27일 낮까지 비가 오는 곳이 있겠다. 이 기간 총 100㎜ 넘게 많은 비가 오는 곳이 많겠다.



지역별 예상 총강수량은 남해안과 지리산 부근 80∼150㎜(최고 200㎜ 이상), 제주(북부 제외) 50∼150㎜(산지 최고 300㎜ 이상·중산간 최고 200㎜ 이상), 광주·전남내륙(지리산 부근 제외)·울산·경남내륙(지리산 부근 제외) 50∼100㎜, 수도권과 서해5도 30∼100㎜, 강원·충청·전북·대구·경북·울릉도·독도·제주북부 30∼80㎜(경북북부·남동부 최고 100㎜ 이상)이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지