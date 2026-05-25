박수현 민주당 충남지사 후보 “AI 대전환 추진, 韓 미래 거점으로 도약” [6·3 지방선거]

“이번 지방선거는 이재명정부의 성공을 확인하고 튼튼한 징검다리를 놓는 선거입니다. 우리에게는 또 다른 기회가 없다는 절박한 마음으로 반드시 승리하겠습니다.”



박수현 더불어민주당 충남도지사 후보는 6·3 지방선거가 ‘인공지능(AI) 대전환과 지방소멸 위기 속 충남 미래를 결정하는 선거’라고 규정한다. 박 후보는 25일 “저는 이재명정부 국가균형 성장 전략인 ‘5극 3특’ 설계에 참여한 인물”이라고 소개하며 “중앙정부 정책 방향과 자원 흐름을 충남 발전 전략으로 연결할 수 있는 준비된 후보”라고 강조했다.

국민의힘 김태흠 후보와의 지지율 격차가 줄고 있는 것과 관련해 박 후보는 “무엇보다 중요한 것은 민심의 척도”라며 “선거운동 현장에서 체감하는 민심은 변화에 대한 기대가 용광로처럼 끓고 있다는 것”이라고 잘라 말했다. 다음은 ‘접전이라는 일부 여론조사 결과를 유념해 긴장하면서 도민 곁으로 한걸음 더 다가가겠다’는 박 후보와의 일문일답.



더불어민주당 박수현 충남도지사 후보는 “지금 충남에 필요한 것은 중앙정부와 긴밀히 소통해 미래 전략을 설계할 새로운 리더십”이라고 말한다. 박수현 후보 캠프 제공

―왜 충남지사로 박수현 뽑아야 하는가.



“지금은 AI라는 문명사적 전환과 지방소멸 위기가 동시에 진행되는 시대다. 충남은 산업화 시대 제조업 성장으로 경쟁력을 키워왔지만 AI 시대에는 하루만 늦어도 100년 뒤처질 수 있다. 저는 이재명정부 국가균형성장 구상과 중앙정부의 정책 방향, 자원 흐름을 가장 잘 이해하고 있다. 이를 충남 발전으로 연결할 준비가 돼 있다. 산업화 시대에 뒤처졌던 충남이 AI 시대에는 결코 뒤처지지 않도록, AI를 도정의 최우선 과제로 삼겠다. 중앙정부와의 네트워크를 통해 충남에 필요한 자원과 기회를 가장 빠르게 끌어올 수 있는 실행력을 가진 후보라는 점에서 도민들께서 저를 선택하실 이유가 충분하다고 생각한다.”



―중앙정부와 충남 이익이 충돌한다면 어찌할 텐가.



“이재명정부는 지방주도 성장과 재정·권한 이양을 핵심 국정기조로 삼고 있다. 중앙과 지방이 충돌할 가능성은 있지만 그럴 때 필요한 게 바로 소통과 설득이다. 충남도민의 권익을 지켜내는 강한 협상가이자 대변인이 되겠다. 충남에는 과거 방식의 관리형 행정이 아니라 중앙정부와 긴밀히 연결해 미래 전략을 설계할 새로운 리더십이 필요하다고 생각한다.”



―AI 전환을 강조하고 있다. 도민이 체감할 수 있는 AI 정책은 무엇인가.



“충남 주력산업인 반도체·디스플레이·모빌리티 산업에 AI를 접목해 산업 초격차를 만들겠다. 농업·수산업·국방산업·문화관광까지 AI 기반 전환을 추진하고 의료·복지·교육 분야에서도 AI를 활용해 지역 격차를 줄이겠다. 산업화 시대 충남이 제조업으로 성장 기반을 만들었다면 이제는 AI와 첨단산업을 결합해 새로운 성장축을 만들어야 한다. 충남이 수도권의 단순 배후지가 아니라 대한민국 미래 산업을 이끄는 핵심 거점으로 도약해야 한다.”



―이른바 ‘공소취소 특검법’ 등 정치 현안에 대한 입장 표명을 피한다는 비판이 있다.



“도지사는 도민 삶과 지역 미래를 책임지는 자리다. 검찰의 조작 기소 의혹은 단순 정치공방이 아니라 법치와 인권 문제라고 본다. 충남 현안이 중앙정치에 묻혀서는 안 되지만 정의와 상식을 바로 세우는 문제에도 분명한 입장이 필요하다. 이번 선거 역시 단순한 지방선거가 아니라 충남 미래 산업과 국가균형발전 방향을 결정하는 중요한 선택이라고 생각한다.”



―선거운동 기간 ‘말 잘하는 정치인’보다 ‘실행형 행정가’를 강조하고 있다.



“행정의 본질은 정책을 설계하고 이해관계를 조정해 실행으로 옮기는 능력이다. 저는 청와대 수석대변인과 국민소통수석, 국회의장 비서실장 등을 거치며 국정 최전선에서 정책 조율과 실행 경험을 쌓아왔다. 도민이 체감할 변화와 성과로 결과를 증명해야 한다고 생각한다.”



―최근 김태흠 후보와 지지율 격차가 좁혀지고 있다는 조사 결과가 있다.



“여러 여론조사 결과를 잘 보고 있고, 참고하고 있다. 근본적으로 여론조사는 숫자에 불과하다는 입장을 갖고 있다. 무엇보다 중요한 수치는 민심이다. 현장에서 느끼는 민심의 척도는 여전히 변화에 대한 기대가 용광로처럼 들끓고 있다는 느낌을 받고 있다. 몇몇 여론조사에서 오차범위 내 접전 양상을 보이지만, 또 다른 다수의 여론조사에선 여전히 오차범위 밖 두 자릿수 격차를 보이고 있다. 그러나 ‘접전’이라는 조사 결과가 현재 민심에 가깝다고 생각하고 긴장하면서 도민 곁으로 한걸음 더 다가가겠다.”

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