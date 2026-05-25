이란 "美와 상당부분 합의 도달…서명 임박한 건 아냐"

이란 외무부는 미국과의 종전을 위한 양해각서(MOU) 체결과 관련, 큰 틀에서 합의를 이뤘다고 확인했다.

에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 25일(현지시간) 정례브리핑에서 "(미국과) 대화 의제의 상당 부분에 대해 합의에 도달했다는 건 사실"이라고 말했다.

에스마일 바가이 이란 외무부 대변인. 신화연합뉴스

그러면서도 "그 누구도 이것이 곧 합의 서명이 임박했다는 뜻이라고 단언할 수는 없다"고 신중한 입장을 보이면서, "미국의 정치와 의사결정은 제도적 불안정성을 겪고 있기 때문"이라고 지적했다.

이어 "이런 미국 정치의 불안정성 탓에 그 어떤 대화도 차질을 빚게 된다"며 "우리가 전장에서 위엄을 갖고 행동한 것처럼 외교 무대에서도 눈을 부릅뜨고 과거의 경험을 염두에 두며 이란의 국익을 수호하기 위해 노력하겠다"고 말했다.

이란 측에서 미국과의 협상과 관련해 언급하는 '과거의 경험'은 미국이 과거 핵합의(JCPOA·포괄적 공동행동계획)를 일방적으로 파기하고, 올해 2월 핵협상 도중 전격 공습한 전례를 일컫는다.

트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 모즈타바 하메네이 이란 최고지도자. AFP연합뉴스

그는 "최근 며칠간 언론 보도로 알려진 이런 진전 상황은 중재국 파키스탄을 통해 몇 주간 진행된, 그리고 지금도 진행 중인 대화의 결과물"이라며 "중동 내 다른 국가들도 선량한 중재 노력을 기울였다"고 평가했다.

아울러 "미국과 협상의 초점은 전쟁 종식"이라며 "현 단계에선 핵 문제는 논의하지 않고 있다"고 강조했다.

<연합>

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