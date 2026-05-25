1분기 주요 5대 낸드업체 매출 83.7%↑…삼성전자 1위

[서울=뉴시스] 배훈식 기자 = 삼성전자 노동조합 공동교섭단이 총파업 찬반 투표에 들어간 9일 오전 서울 서초구 삼성전자 서초사옥 깃발 모습. 조합원 투표는 오는 9일부터 18일까지 진행되며 쟁의행위 가결시 오는 5월21일부터 6월7일까지 총파업을 진행할 예정이다. 2026.03.09. dahora83@newsis.com

인공지능(AI) 인프라 구축 확대로 기업용SSD 수요가 폭증하며 올해 1분기 주요 낸드플레시 업체 매출이 전 분기 대비 2배 가까이 늘어난 것으로 나타났다.



25일 시장조사업체 트렌드포스에 따르면, 올해 1분기 글로벌 5대 낸드플래시 공급업체의 합산 매출은 전 분기 대비 83.7% 급증한 389억 달러로 집계됐다.

자료=트렌드포스 제공

1위는 삼성전자로, 전 분기보다 104.7% 증가한 135억1천만 달러의 매출을 기록했다. 이는 5대 업체 중 가장 높은 성장률이다.



이에 따라 삼성전자의 낸드 시장 점유율(매출 기준)은 28%에서 31.6%로 확대됐다.



SK하이닉스(솔리다임 포함)는 같은 기간 44.6% 증가한 약 75억3천만달러로 2위를 차지했다. 시장 점유율은 17.6%로 집계됐다.



키옥시아와 마이크론, 샌디스크는 비슷한 매출을 기록하며 각축을 벌였다.



키옥시아는 59억6천만 달러, 마이크론은 59억5천만 달러, 샌디스크 59억5천만달러로 3개 사 모두 13.9%의 점유율을 차지했다.



AI 관련 수요 폭등에 따른 낸드플래시 시장 수급 불균형은 올해까지 이어질 전망이다.



트렌드포스는 "메모리 원가 상승과 완제품 가격 인상으로 스마트폰·PC 수요는 둔화했지만, 활발한 서버 주문이 공백을 메울 것"이라며 "올해 주요 낸드 공급업체들은 신규 생산능력(캐파)을 거의 추가하지 않을 것이며 가격 책정 전략을 통해 높은 평균판매단가(ASP)를 유지할 것"이라고 분석했다.



이어 "올해 말에는 200단 이상 제품이 시장의 주류로 완전히 자리 잡을 것"이라며 "생산 자원이 서버용 제품에 계속 집중되면서 고용량 QLC(쿼드러플 레벨 셀) 기업용 SSD의 시장 침투율이 높아질 전망"이라고 밝혔다.

<연합>

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