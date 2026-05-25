송미령 농식품장관, 스벅 사태에 “국산차 많이 드시면 좋을 듯”

송미령 농림축산식품부 장관이 최근 논란이 된 ‘스타벅스 사태’와 관련해 “이런 기회에 우리 좋은 국내산 농작물·농산물로 만든 차들도 많이 드셔주시면 좋을 듯하다”고 말했다.

송미령 농림축산식품부 장관. 유튜브 채널 ‘장윤선의 취재편의점’ 캡처

송 장관은 25일 유튜브 채널 ‘장윤선의 취재편의점’에 출연해 진행자가 스타벅스 논란과 관련한 농식품부의 대책을 묻자 “굉장히 유감스러운 일”이라며 이같이 밝혔다.

그는 이어 “엄중하게 상황을 봐야 할 것 같다”며 “같이 사는 공동체인데 도를 넘은 조롱이나 비하는 너무 안타깝다”고 덧붙였다.

앞서 스타벅스는 5·18 민주화운동 기념일 당일 이른바 ‘탱크 데이’(Tank Day) 이벤트를 진행해 5·18 정신을 폄훼했다는 논란에 휩싸였다. 이후 온라인을 중심으로 스타벅스 제품 불매 움직임이 확산했고, 일부 정부 부처와 공직사회에서도 동참 움직임이 나타났다.

행정안전부와 국가보훈부, 국방부, 법무부, 보건복지부 등은 스타벅스 상품 불매운동에 나섰고 전국공무원노동조합도 동참 의사를 밝혔다.

다만 농식품부는 공직사회 불매운동 취지에는 공감하면서도 부처 차원의 별도 대응 계획은 없다는 입장이다.

이날 송 장관은 이재명 정부 출범 이후 1년간의 정책 성과도 소개했다.

그는 농어촌 기본소득 사업과 관련해 “사업 시행 이후 대상지의 인구가 4.7% 늘었다”며 “지역 소멸을 방지하고 지역을 활성화하기 위해 만든 사업이지만 지역 균형 발전에도 기여할 수 있는 맹아가 싹트기 시작했다”고 말했다.

또 지난해 K-푸드 수출액이 104억달러를 기록한 점과 어린이 과일 간식 사업, 임산부 친환경 꾸러미 사업 재개 계획 등도 언급했다.

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