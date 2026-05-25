정청래, ‘대통령과 출마 사전교감’ 김관영에 “금도 넘었다” [6·3의 선택]

더불어민주당 정청래 대표가 출마 전 이재명 대통령과 사전 교감을 했다는 취지로 발언을 한 무소속 김관영 전북특별도지사 후보를 향해 “금도를 넘어도 한참 넘었다”며 사과와 해명을 요구했다.

정 대표는 25일 전북 정읍 이학수 정읍시장 후보 선거사무소에서 현장 중앙 선거대책위원회의를 연 자리에서 “청와대에 확인해 보니 펄쩍 뛰며 사실이 아니라고 한다”면서 이같이 말했다.

더불어민주당 정청래 총괄상임선대위원장이 25일 전북 정읍시 이학수 정읍시장 후보 선거사무소에서 열린 중앙선거대책위원회 회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

앞서 김 후보는 지난 20일 전북 CBS 라디오 인터뷰에서 ‘이 대통령과 출마 전 교감이 있었느냐’는 사회자 질문에 “무소속 출마의 불가피성에 대해서 대통령께 말씀을 드린 적은 있다”고 말했다.

이에 대해 정 대표는 “청와대 관계자의 말이 맞다면 심각한 허위사실 유포 아닌가. 이 부분만큼은 그냥 넘어가기 어렵다”며 “대통령을 곤경에 빠뜨리는 위험한 도박”이라고 했다. 이어 그는 “발언 당사자께서 자세하게 직접 해명하고 사과할 일이 있다면 사과하기를 바란다”며 “대통령께 크나큰 누를 끼친 부분”이라고 말했다.

정 대표는 한편 “이번 지방선거는 이재명 정부 1년 성적표에 대한 평가다. 이재명 대통령을 좋아하고 지지하시면 민주당 후보 이원택을 뽑아달라”고 호소했다. 그는 “민주당 이원택 후보를 전북도지사로 만들어주시면 당·정·청이 원팀이 되어 새만금 개발 등 전북도민의 삶을 개선하는 데 진심을 다해 최선을 다하겠다”며 “힘 있는 민주당 정부에서 이재명 대통령과 손발을 맞춰 일할 수 있는 유일한 후보는 이원택이다”고 강조했다.

민주당 한병도 원내대표도 김 후보를 언급했다. 한 원내대표는 “민주당은 국민 눈높이에서 공정하게 공천을 완성했다고 자부한다”며 “본질은 당 대표의 사천이 아니라 현금살포에 있다”고 말했다. 그는 또 “(김 후보를) 만약 제명하지 않았다면 다음날부터 국민의힘이 총공격을 했을 것이고 확실히 선거에 악영향을 미칠 사안으로 판단했다”며 “대통령님과 청와대를 본인의 정치적 득세 위해 선거판에 끌어들이지 말아라. 아무리 급해도 넘지 말아야 할 선이 있다”고 했다.

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