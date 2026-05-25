홈플러스, 대형마트·온라인 사업도 매각 착수…공개입찰 진행

홈플러스가 매각된 홈플러스 익스프레스(이하 익스프레스)를 제외한 잔존사업부문에 대한 인가 전 인수·합병(M&A)에 본격 착수했다.

홈플러스 강서점 본사. 연합뉴스

25일 업계에 따르면 홈플러스는 대형마트와 온라인 사업, 본사 등을 포함한 잔존사업부문 매각 절차를 공개입찰 방식으로 진행한다.

매각 주관사는 익스프레스 매각 당시와 같은 삼일회계법인이 맡았다. 삼일회계법인은 최근 잠재적 매수자들에게 공식 티저레터를 발송하는 등 본격적인 매각 작업에 돌입한 것으로 전해졌다.

잔존사업부문은 본사를 비롯해 온라인 사업과 대형마트 사업으로 구성됐다.

업계에서는 현재 대형마트 사업을 운영하지 않는 제3의 기업이 인수할 경우, 인수 즉시 국내 대형마트 업계 3위 규모로 올라설 수 있을 것으로 보고 있다.

이번 인가 전 M&A는 서울회생법원 승인을 조건으로 추진된다.

앞서 홈플러스는 익스프레스를 포함한 통매각을 추진했지만 원매자를 찾지 못하면서 무산됐다. 이후 익스프레스 분리 매각을 진행했고, 하림그룹 계열사인 NS홈쇼핑이 이를 인수했다.

한편 홈플러스는 자금난도 이어지고 있다. 홈플러스는 오는 7월3일까지 약 두 달간 전체 104개 대형마트 매장 가운데 수익 기여도가 낮은 37개 매장의 영업을 잠정 중단한 상태다. 아울러 메리츠금융그룹에 브릿지론 대출도 추가로 요청하고 있는 것으로 알려졌다.

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