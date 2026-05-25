KB "5월 서울 아파트값 상승폭 축소…강남구 하락폭 확대"

KB국민은행이 조사한 이달 서울 아파트 매매가격 상승폭이 전월 대비 축소되고 강남구는 하락폭이 확대된 것으로 나타났다.



25일 KB부동산이 발표한 5월 전국 주택가격 동향에 따르면 지난 11일을 조사기준일로 한 서울 아파트 매매가격은 전월 대비 평균 0.83% 상승했다. 상승폭은 전월보다 0.17%포인트 축소됐다.

사진=연합뉴스

자치구별로는 중구(1.94%), 동대문구(1.52%), 성북구(1.39%), 동작구(1.37%), 강서구(1.34%), 성동구(1.27%), 구로구(1.24%) 등이 상승을 주도했다.



반면 강남구(-0.41%)는 올 3월 -0.16%로 2년 만에 하락 전환한 뒤 3개월 연속 내림폭을 확대했다.



경기(0.39%)는 전월 대비 오름폭이 0.04%포인트 줄었다.



성남시 중원구(1.93%), 광명시(1.91%), 성남시 수정구(1.55%), 하남시(1.38%), 용인시 수지구(1.23%), 구리시(1.20%), 안양시 동안구(1.15%) 등이 올랐다.



인천(-0.02%)은 7개월 만에 하락 전환했고 수도권 전체로는 0.46% 상승했다.



전국 아파트 매매가격은 0.25% 올랐다.



시가총액 상위 50개 아파트의 월별 시가총액 변동률을 지수화한 KB선도아파트50 지수는 5월 98.7로 전월 대비 0.55% 하락하며 3개월 연속 내림세를 이어갔다.



다주택자 양도소득세 중과 유예조치가 이달 9일로 종료된다는 정부 방침이 확정된 이후 고가 대단지 아파트 밀집 지역을 중심으로 급매물이 거래되면서 지난 3월부터 지수가 하락세를 보였다.



서울 아파트 전세가격은 0.83% 올라 전월 대비 상승세가 0.03%포인트 둔화했다.



강북구(1.86%), 성북구(1.36%), 노원구(1.35%), 도봉구(1.33%), 서대문구(1.21%), 광진구(1.19%), 성동구(1.17%) 등의 전셋값이 높은 상승률을 보였다.



경기는 0.63%, 인천은 0.32% 각각 올랐고 수도권 전체로는 0.36% 상승했다.



전국 아파트 전세가격 상승률은 0.41%로 조사됐다.



아파트를 포함한 전국 주택 매매가격은 전월 대비 0.17% 올랐다.



유형별로는 아파트(0.25%)와 연립주택(0.05%)은 상승했고 단독주택(-0.01%)은 하락했다.



전국 주택 전세가격은 0.27% 상승했다. 아파트는 0.41%, 연립은 0.05% 올랐고 단독주택은 보합이었다.



가격 상위 20%와 하위 20% 아파트 간 격차를 나타내는 5분위 배율은 서울이 6.6으로 3개월 연속 하락했다. 다주택자 양도세 중과 유예 종료를 앞두고 고가 주택 보유자들이 가격을 낮춰 급매물을 내놓으면서 상위 20%인 5분위 평균가격이 하락한 결과로 풀이된다.



서울 매매가격 전망지수는 전월 대비 8.4포인트 오른 120.6, 전세가격 전망지수는 6.4포인트 상승한 138.8을 기록하며 모두 기준선(100)을 넘어 상승 전망이 뚜렷하게 우세했다.

<연합>

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