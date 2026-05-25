수증기 다량 품은 저기압 접근…오늘 밤부터 전국 많고 강한 비

연휴의 끝을 알리는 비가 쏟아지겠다.



25일 기상청에 따르면 남중국해와 벵골만에서 발달, 다량의 수증기와 열을 품은 저기압이 다가오면서 이날부터 길게는 27일 낮까지 비가 올 것으로 예상된다.

서울 광화문광장 부근에서 시민들이 우산을 쓰고 이동하는 모습. 연합뉴스

저기압이 남서쪽에서 다가옴에 따라 이날 오전 11시 현재 제주와 남해안에는 이미 비가 내리고 있다. 저녁이 되면 호남까지 비가 확대되겠으며 날을 넘겨 화요일인 26일에는 전국에 비가 쏟아지겠다.



이후 중부지방(강원동해안·산지 제외)에 27일 새벽, 남부지방(경북동해안·북동산지 제외)과 제주에 27일 오전까지 강수가 이어지겠다. 강원동해안·산지와 경북동해안·북동산지의 경우 저기압이 동해상에 빠져나간 뒤 동풍이 불면서 다른 지역보다 길게 27일 낮까지 비가 오는 곳이 있겠다.



남서쪽에서 다가오는 저기압과 우리나라 남동쪽에 자리한 고기압 사이 바람길이 좁아지면서 수증기를 많이 머금은 남풍이 매우 강하게 불겠고, 이에 남풍을 바로 맞는 제주와 남해안을 중심으로 많은 비가 매우 강하게 쏟아질 전망이다.



제주의 경우 산지와 중산간에 25일 밤부터 26일 오후까지 시간당 50∼80㎜, 산지·중산간·북부 외 지역에 26일 새벽부터 오후까지 시간당 30∼50㎜, 같은 시간 제주북부에 시간당 20∼30㎜의 호우가 예상된다.



호남의 경우 26일 새벽에서 오후까지 남해안과 지리산 부근에 시간당 50㎜ 안팎, 지리산 쪽을 제외한 광주·전남내륙에 시간당 30∼50㎜, 전북에 시간당 20∼30㎜씩 비가 내릴 때가 있겠다.



영남은 26일 오전에서 밤까지 남해안과 지리산 부근에 시간당 50㎜ 안팎, 지리산 쪽을 제외한 부산·울산·경남내륙에 시간당 30∼50㎜, 대구·경북에 시간당 20∼30㎜ 호우가 오겠으며 27일 새벽과 오전 사이 부산·울산·경남남해안에 시간당 30∼50㎜, 경북동해안에 시간당 20∼30㎜씩 비가 내리겠다.



26∼27일 총 100㎜ 넘게 많은 비가 오는 곳이 많겠다.



지역별 예상 총강수량은 남해안과 지리산 부근 80∼150㎜(최고 200㎜ 이상), 제주(북부 제외) 50∼150㎜(산지 최고 300㎜ 이상·중산간 최고 200㎜ 이상), 광주·전남내륙(지리산 부근 제외)·울산·경남내륙(지리산 부근 제외) 50∼100㎜, 수도권과 서해5도 30∼100㎜, 강원·충청·전북·대구·경북·울릉도·독도·제주북부 30∼80㎜(경북북부·남동부 최고 100㎜ 이상)이다.



전국에 강풍도 예상된다.



제주와 전남해안에 이날 밤, 경남서부남해안에 26일 오전부터 순간풍속이 시속 70㎞(산지는 90㎞)를 넘는 강풍이 불겠으며, 나머지 지역에서도 25일 순간풍속이 시속 55㎞(15㎧) 안팎을 기록할 정도로 바람이 거세게 불겠다.



바다의 경우 남해 서부 동쪽 먼바다와 제주해상(북부 앞바다 제외)에 25일 밤, 남해 동부 먼바다에 26일 새벽, 동해 남부 남쪽 먼바다에 26일 밤, 동해남부 북쪽 먼바다에 27일 새벽부터 바람이 시속 30∼60㎞(8∼16㎧)로 거세게 불고 물결이 1.5∼3.5ｍ로 높게 일겠다.

<연합>

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