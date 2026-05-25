장동혁 “與, 스타벅스로 죽창가… 지방선거용 인민재판” [6·3의 선택]

국민의힘 장동혁 대표는 25일 더불어민주당의 스타벅스 불매운동을 정치적 의도가 담긴 선거용 공세로 규정하며 “이재명 재판취소 특검에 분노한 민심을 스타벅스로 돌리려 하고 있다. 지방선거용 인민재판”이라고 말했다.

장 대표는 이날 여의도 중앙당사에서 열린 중앙선거대책위원회에서 “이번 선거 죽창가의 대상은 스타벅스”라며 “죽창가냐, 스타벅스냐. 국민들께서 심판해 주기 바란다”고 밝혔다.

국민의힘 장동혁 대표가 25일 서울 여의도 당사에서 열린 중앙선거대책위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

장 대표는 “제가 예언 하나 하겠다. 스타벅스 불매 운동 기한은 딱 6월3일까지다”라며 “이재명, 민주당, 개딸들은 그날이 지나면 무슨 일이 있었냐는 듯 스벅 커피를 들고 다닐 것”이라고 주장했다. 그는 “2016년 민주당은 사드 전자파에 튀겨진다며 온갖 쇼를 다 했으나 2017년 대선이 끝나자마자 사드 반대는 온데간데없이 사라졌고 문재인은 취임 한 달 만에 사드 배치 찬성 입장을 내놨다"고 지적했다. 이어 “2023년 민주당은 후쿠시마 핵 폐수라며 온 국민을 선동했으나 2024년 총선 이후 후쿠시마 이야기하는 것을 본 적 있나”라며 “이재명은 일본 가서 후쿠시마 수산물 수입 논의까지 했다”고 했다.

장 대표는 29∼30일 6·3 지방선거 사전투표를 앞두고 “이번 금요일 국민들께서는 ‘내 커피는 내가 고른다’는 자유 시민의 의지를 확실히 보여주자”고 강조했다. 장 대표는 "스타벅스의 5·18 모독을 따지려면 먼저 5·18 전야 광주에서 접대부들과 술 먹고 놀았던 인천의 송영길, 강원의 우상호 공천부터 철회해야 할 것"이라며 "5·18을 주취 폭력의 방패로 삼고 있는 정원오 (서울시장 후보)도 사퇴해야 한다"고 요구했다.

국민의힘 송언석 원내대표도 “최근 선거를 앞두고 스타벅스, 무신사 저격 등 이재명 대통령의 SNS 정치가 폭주하고 있다”며 “대통령은 선거 개입을 즉각 중단하고 민생 경제를 돌보는 데 전념하길 다시 한번 강력히 경고한다”고 했다.

송 원내대표는 “주취폭력과 칸쿤 외유성 출장에 아기씨 굿당 사태까지 겹쳐 있는 정원오, 까르띠에 시계와 보좌관 갑질의 전재수, 대부업체 브라더스 김용남과 김상욱 등 민주당 후보들의 의혹을 덮고 국민 시선을 다른 쪽으로 돌리기 위한 의도라는 것을 국민들이 잘 알고 있다”고 했다. 송 원내대표는 “우리 국민들은 너무나 현명하다”며 “이 정권이 추악한 의혹을 감추려고 노력하면 할수록 국민 눈에는 더욱 또렷하게 보여지게 된다”고 했다.

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