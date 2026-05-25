이세희, 둘째 언니 미모 어느 정도길래…"허경환과 소개팅 주선할 뻔"

배우 이세희가 코미디언 허경환과의 인연을 언급했다.

24일 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'에는 이세희가 스페셜 MC로 출연해 가족에 대한 이야기를 전했다.

배우 이세희. SBS 제공

이날 서장훈은 "이세희가 셋째다. 둘째 언니가 미인으로 유명했는데 '미우새' 아들과 소개팅을 할 뻔 했다더라"고 말문을 열었다.

이세희는 "소개팅을 할 뻔한 건 아니다. 예전에 촬영장에서 선배님을 만났는데 제가 언니를 자랑하고 싶은 마음에 사진을 보여드린 적 있다"고 해명했다.

이어 상대가 허경환으로 밝혀지자 서장훈은 "지금이라도 소개해 주면 되지 않냐"고 제안했다.

이에 이세희는 "언니가 좋은 분을 만나서 결혼을 했다"고 말해 허경환 어머니의 아쉬움을 자아냈다.

서장훈은 "아직 아쉬워하지 않아도 된다. 첫째 언니는 아직 싱글이라고 하더라. 첫째 언니도 인물이 좋고 그러냐"고 궁금해했다.

그러자 이세희는 즉답을 꺼렸고, 이를 본 신동엽은 "뒷감당 어떻게 하려고 그러냐"라고 웃었다.

이세희는 "각자 다른 매력이 있는 거다. 사람마다 다른 개성이 있지 않냐"고 밝혀 웃음을 자아냈다.

<뉴시스>

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