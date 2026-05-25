박소영, 푸꾸옥서 만삭 여행 근황 공개…“내년에 또 방문하고 싶다”

개그맨 박소영이 남편 문경찬과 함께한 태교 여행 일상을 공개했다.
박소영은 지난 23일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 베트남 푸꾸옥에서 촬영한 여러 장의 사진을 게재하며 근황을 전했다. 그는 “날씨 장소 모든 게 아름다웠던 날”이라는 내용과 함께 여행 당시의 분위기를 전했다.
공개된 사진 속 박소영은 에메랄드빛 바다를 배경으로 하늘색 수영복 차림의 모습을 선보였다. 특히 배 위에 장식 스티커를 붙여 임신 중인 근황을 자연스럽게 드러내 눈길을 끌었다. 한층 또렷해진 D라인과 그의 밝은 표정이 시선을 끌고 있다.
또 “푸꾸옥 해변에서 배꾸 성공”이라며 “경찬 씨 팬분들이 직접 경찬이 등번호 넣어 만들어주신 메리 옷이랑 모자 선물 감동이다”고 고마운 마음을 드러냈다.
그러면서 이번 여행의 목적 중 하나가 특별한 사진 촬영이었다고 언급하며, “덕분에 너무 예쁜 사진 완성됐다”고 만족감도 표현했다. 푸꾸옥의 아름다운 풍경에 대한 만족감도 나타냈다. 그는 “예쁜 장소가 너무 많아 내년에 또 방문하고 싶다”는 바람을 전했고, 준비해 간 수영복을 모두 입지 못한 점이 가장 아쉬웠다고 털어놓기도 했다.
아울러 태교 여행 브이로그 영상도 곧 공개할 예정이라고 밝혀 팬들의 기대를 모았다. 여행 중의 다양한 순간과 부부의 일상이 영상으로 담길 것으로 보인다.
소식을 접한 누리꾼들은 “너무 예쁘다”, “보는 내가 다 행복하다”, “귀엽다” 등의 반응을 남겼다.
한편 박소영은 5세 연하의 전 프로야구 선수 문경찬과 결혼했다.
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