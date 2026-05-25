‘에일리 남편’ 최시훈, 시험관 2차에 “제가 주사를 잘못 놓았다”

가수 에일리와 남편 최시훈이 시험관 시술 두 번째 이식 과정을 공개하며 근황을 전했다.
지난 23일 유튜브 채널 ‘일리네 결혼일기’에는 ‘두 번째 이식, 이번에는 기적이 찾아오길 바랬습니다’라는 제목으로 두 사람이 2세를 준비하는 일상이 담긴 영상이 올라왔다. 영상 속에서 최시훈은 “지난해 12월 중순부터 시험관 과정을 시작해 어느덧 6개월이 흘렀다”고 설명했다.
이어 “다행히 큰 문제는 발견되지 않아 2차 이식은 진행한다”고 상황을 알렸고, “착상에 도움이 되는 음식이 있다고 해서 (에일리의) 원기 회복을 해주려 한다”는 마음을 밝혔다.
또 그는 “이식 전에 맞는 주사를 제가 잘못 놓았다”고 한숨을 쉬며 밝혔다. 하루 한 차례 맞아야 하는 주사를 아침과 저녁 두 번 투여했다는 것이다. 예상치 못한 상황에 “와이프도 걱정이 많고 저도 좀 걱정이 많이 되고 있다”고 마음을 내비쳤다.
시험관 1차와 2차의 약과 주사가 달라졌고, 정신이 없었던 최시훈은 “설명해 주는 걸 들었는데 잘 못 받아들였다”고 솔직하게 털어놨다. 해당 실수에 담당 의료진 역시 놀랐지만 큰 이상은 발견되지 않아 예정대로 이식 절차를 진행할 수 있었다고 전했다.
최시훈의 말에 따르면 이식 당일 에일리는 유독 예민한 모습을 보였다고. 그는 “와이프가 제일 좋아하는 미역국 가게가 있는데 그 음식을 잘 먹지 못하더라”고 털어놓으며 아내에게 미안한 마음을 고백했다.
이후 두 사람은 몸 회복에 도움이 되는 음식을 함께 먹으며 안정을 취했다. 서로를 챙기며 대화를 나누는 모습도 영상에 담겨 눈길을 끌었다.
에일리와 최시훈은 결혼 후 유튜브 콘텐츠를 통해 신혼 생활과 2세 준비 과정을 꾸준히 공개해왔다. 시험관 시술 과정에서의 고민과 현실적인 순간들도 솔직하게 공유하며 많은 응원을 받고 있다.
한편 에일리는 뛰어난 가창력으로 사랑받아 온 대표 여성 보컬리스트로 ‘손대지마’, ‘노래가 늘었어’ 등 히트곡 활동을 이어오고 있다. 최시훈은 ‘솔로지옥’으로 얼굴을 비추는 등 각종 방송과 다양한 콘텐츠 활동을 병행하며 대중과 소통 중이다.
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