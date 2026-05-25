“꼭 다시 만났으면”… 이쿠타 리라, 첫 단독 내한 공연 성료

요아소비(YOASOBI)의 보컬이자 싱어송라이터 이쿠타 리라(이쿠라)가 첫 단독 내한 공연을 성공적으로 마쳤다. 리벳(LIVET), Siyoung Song 제공

글로벌 대세 유닛 요아소비(YOASOBI)의 보컬이자 싱어송라이터 이쿠타 리라(이쿠라)가 첫 단독 내한 공연을 성공적으로 마쳤다.

지난 23일과 24일 양일간 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 개최된 이쿠타 리라의 단독 내한 콘서트 ‘Lilas LIVE TOUR 2026 “Laugh” in Seoul(리라스 라이브 투어 2026 “래프” 인 서울)’은 국내 팬들의 폭발적인 열기 속에 화려한 막을 내렸다.

팬들의 뜨거운 성원에 힘입어 회차를 추가한 첫 단독 내한 공연. 리벳(LIVET), Siyoung Song 제공

이번 공연은 당초 1회로 기획되었으나 오픈 직후 전석 매진을 기록, 팬들의 뜨거운 성원에 힘입어 회차를 추가하며 개최 전부터 화제를 모았다. 관객들의 기대에 부응하듯 이쿠타 리라는 세련된 영상 연출과 함께 ‘百花繚乱(백화요란)’으로 오프닝을 열며 단숨에 객석을 압도했다.

‘百花繚乱(백화요란)’의 가사 중 ‘선명한 세계가 여기에 있어’ 등과 같이 오프닝 연출곡으로 탁월하다는 평가를 받은 이쿠타 리라는 순조롭게 콘서트를 이어나갔다.

이쿠타 리라의 청아한 음색이 돋보이던 순간들. 리벳(LIVET), Siyoung Song 제공

이어 ‘Cafe Latte(카페 라테)’, ‘Latata(라타타)’, ‘ハミング(허밍)’ 등 솔로 아티스트로서의 강점을 담아낸 다채로운 곡들을 생생한 라이브 무대로 선보였다. 특히 ‘ロマンスの約束(로맨스의 약속)’와 ‘スパークル(스파클)’ 무대에서는 이쿠타 리라 특유의 청아한 음색이 빛을 발하며 관객들에게 깊은 여운을 남겼다.

특히 양일간 공연을 더욱 특별하게 만든 스페셜 게스트 라인업은 현장의 분위기를 최고조로 끌어올렸다. 첫날 공연에는 프로듀서 겸 아티스트 지코(ZICO)가 깜짝 등장해 ‘아무노래’와 ‘Artist(아티스트)’로 현장 분위기를 반전시켰고, 이쿠타 리라와 함께한 ‘DUET(듀엣)’ 무대를 선보이며 완벽한 호흡을 자랑했다.

관객들과 소통하는 이쿠타 리라. 리벳(LIVET), Siyoung Song 제공

둘째 날 역시 뜨거운 열기가 이어졌다. ‘올라운더 아티스트’ 최예나가 출격해 ‘Catch Catch(캐치 캐치)’와 ‘SMILEY(스마일리)’로 특유의 긍정 에너지를 터뜨렸고, 두 사람이 호흡을 맞춘 ‘네모네모’ 무대와 더불어 일본 게스트 카미시라이시 모카(Moka Kamishiraishi)와 우타하(Utaha)의 ‘sing along !!!(싱 어롱 !!!)’ 무대까지 이어지며 관객들에게 잊지 못할 선물을 선사했다.

공연 후반부 이쿠타 리라는 ‘恋風(연풍)’, ‘JUMP(점프)’ 등 에너제틱한 곡들로 관객들과 가까이서 호흡했고, 열정적인 떼창에 화답하듯 앙코르 무대에 올라 관객들과 함께 목소리를 높이며 축제의 마지막 페이지를 화려하게 장식했다.

공연을 성공적으로 마무리한 이쿠타 리라는 “솔로로서는 첫 해외 공연이자 첫 한국 무대였는데, 무대에 선 순간 엄청난 열기로 환호해주셔서 정말 놀랐다”며 “이틀간 무대를 빛내준 특별한 게스트분들은 물론, 한국과 일본의 모든 스태프 여러분이 힘을 모아준 덕분에 이번 투어를 무사히 마칠 수 있었다”고 감사 인사를 전했다.

다시 만날 것을 약속하는 이쿠타 리라. 리벳(LIVET), Siyoung Song 제공

이어 “이처럼 뜻깊은 첫 한국 콘서트를 열 수 있었던 것은 언제나 멀리서도 뜨거운 응원을 보내주신 팬 여러분 덕분이다. 마음 깊이 감사드린다”라며 “한국에 꼭 다시 돌아올 수 있도록 앞으로도 활발한 활동을 이어갈 테니, 우리 꼭 다시 만났으면 좋겠다”고 벅찬 소회를 밝혔다.

2024년 12월 요아소비로서 인스파이어 아레나 무대에 선 이쿠타 리라는 이후 약 1년 5개월 만에 솔로로 돌아와 독보적인 티켓 파워와 화제성을 재차 입증해 냈다. 솔로 싱어송라이터로서 무궁무진한 성장을 증명해 낸 그의 글로벌 행보에 대중의 이목이 집중된다.

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