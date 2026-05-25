트럼프 “이란 합의 서두르지 말라 지시”

도널드 트럼프 미국 대통령이 24일(현지시간) 이란과 종전 협상을 수행 중인 미국 대표들에게 “서둘러 합의에 도달하지 말라고 지시했다”고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에 글을 올려 “(이란과의) 협상은 질서 있고 건설적인 방식으로 진행되고 있다”며 이같이 말했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AFP연합뉴스

트럼프 대통령은 합의를 서두르지 않도록 지시한 이유에 대해 “시간은 우리 편”이라고 주장했다. 그러면서 “(미국의 이란에 대한) 해상 봉쇄는 합의가 도달하고, 인증되고, 서명될 때까지 전력으로, 완전한 효력을 유지할 것”이라고 강조했다.

트럼프 대통령은 “양측 모두 시간을 갖고 시간을 들여 제대로 해야 한다. 실수가 있어선 안 된다”고 했다. 또 “이란과 우리는 전문적이고 생산적인 관계가 되고 있다”며 이란을 향해 “자신들이 핵무기 또는 핵폭탄을 개발하거나 확보할 수 없다는 점을 이해해야 한다”고 주장했다.

아울러 “우리나라가 맺었던 최악의 합의 중 하나가 (2015년 체결된) 이란 핵 합의였다”며 “그것은 버락 후세인 오바마와 그 행정부의 아마추어들에 의해 추진·체결돼 존재하게 됐다. 그것은 이란이 핵무기를 개발하도록 직행하는 길이었다”고 비판했다. 이어 “트럼프 행정부가 현재 이란과 협상 중인 거래는 그렇지 않다. 사실상 정확히 그 반대”라고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 “지금까지 중동의 모든 국가가 보여준 지지와 협력에 사의를 표하고 싶다. 이는 그들이 역사적인 ‘아브라함 협정’ 국가들에 합류함으로써 더 강화될 것”이라며 “어쩌면 이란 이슬람 공화국도 합류하고 싶어 할지 모른다”고 적었다.

아브라함 협정은 트럼프 집권 1기 때 이스라엘과 주변 아랍 국가들 간 관계 정상화를 위해 체결된 것으로, 트럼프 대통령은 아랍권 국가들을 상대로 이 협정의 확대를 추진하고 있다.

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