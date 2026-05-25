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지하철 선로 위, 지하상가 아래… 40년 잊힌 지하공간 다시 시민 품으로

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조성민 기자 josungmin@segye.com

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‘K콘텐츠 플랫폼’으로 재탄생
문화·체험 거점… 10월 개장 목표

40년간 숨겨져 있던 서울광장 지하공간이 ‘K콘텐츠 문화·체험 플랫폼’으로 재탄생한다.

24일 시에 따르면 폭 9.5m, 길이 335m, 규모 3261㎡의 이 공간은 지하철 2호선 선로 상부와 전국 최초로 조성된 지하상가 하부 사이에 위치한 지하 유휴공간이다. 1980년대 초 조성된 것으로 추정되며 2023년 9월 시민들에게 공개됐다.

서울광장 지하공간에 10월 개장을 앞둔 ‘K콘텐츠 문화·체험 플랫폼’ 예시. 서울시 제공
서울광장 지하공간에 10월 개장을 앞둔 ‘K콘텐츠 문화·체험 플랫폼’ 예시. 서울시 제공

시는 최초 발굴 후 시민 대상 ‘탐험프로그램’을 진행해 높은 관심과 호응을 얻으며 도심 지하공간 활용 가능성을 확인했고 이후 공간의 안전성, 운영방식, 민간참여 가능성 등을 검토해 본격적인 사업 추진에 들어간다. 오는 10월 개장이 목표다.

이 공간은 시민과 관광객이 전시를 보는 데 그치지 않고, 머물고 체험하고 관람하는 도심형 문화·체험 거점으로 조성해 일상 속 새로운 도시 경험을 제공할 예정이다. 지하 터널 긴 벽면과 구조물을 그대로 활용해 영상과 빛을 투사하는 미디어아트 전시를 비롯해 관람객의 움직임에 따라 화면과 음향이 반응하는 체험형 콘텐츠 등을 선보인다. 또 콘크리트 벽면과 기둥 등 기존 지하공간의 질감도 전시 배경으로 활용, 독특한 분위기의 몰입형 체험관을 조성한다.

구조적 제약이 큰 공간인 만큼 시민들이 안전하게 이용할 수 있도록 현재 서울교통공사와 환기·소방·피난시설 등을 조성 중이며 설계·시공·안전관리 전반을 면밀히 점검하며 공사를 진행할 계획이다. 시는 기반시설 공사와 병행해 민간운영계획을 사전 조율하고, 공사 진행 상황에 맞춰 민간 내부시설 조성 등 후속 절차를 순차적으로 추진한다. 공사가 완료되면 2호선 을지로입구역에 있는 출입구를 통해 이 체험 플랫폼을 이용할 수 있다.

김용학 시 미래공간기획관은 “3년 전 공개해 확장 가능성을 확인한 지하 유휴공간을 더 많은 시민이 이용할 수 있는 미래형 문화공간으로 전환하는 단계”라며 “앞으로 강동역, 가산디지털단지역 등에서도 각 공간의 특성에 맞는 펀스테이션을 준비해 시민 일상 속 새로운 활력을 만들어 가겠다”고 말했다.


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