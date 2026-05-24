“5·18은 북한 소행”… 지역 일간지 형식 도용해 가짜 기사 유포한 50대 여성

신문 기사 형식을 모방한 합성물로 5·18 민주화운동을 왜곡·폄훼한 누리꾼이 경찰에 붙잡혔다.

광주경찰청 사이버범죄수사대는 5·18민주화운동 등에 관한 특별법 위반과 명예훼손, 업무방해 등 혐의로 50대 여성 A씨를 입건해 조사 중이라고 24일 밝혔다.

온라인서 유포되는 가짜 신문 기사. 연합뉴스

경찰에 따르면 A씨는 지난 21일 새벽 자신의 사회관계망서비스(SNS) 계정에 광주·전남 지역 일간지인 광주일보의 기사 형식을 도용한 5·18 왜곡 게시물을 유포한 혐의를 받고 있다.

조사 결과 A씨는 해당 게시물을 1980년 5월 20일 자 광주일보 기사인 것처럼 교묘하게 합성했으며, 내용에는 ‘5·18이 북한 간첩의 소행’이라는 악의적인 허위 사실을 담은 것으로 드러났다.

경찰은 압수물 분석 등을 통해 A씨 외에 범행을 공모한 이가 있는지, 혹은 배후 세력이 있는지 등을 집중적으로 수사할 방침이다.

경찰 관계자는 “사회적 혼란을 야기하는 악의적·조직적 허위 정보 유포와 국가폭력 피해자를 모욕하는 행위에 대해 앞으로도 엄정하게 대응하겠다”고 말했다.

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