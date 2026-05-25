[청와대 스케치] 조계종·천태종·태고종 사찰 모두 찾은 李대통령

이재명 대통령은 24일 불기 2570년 부처님오신날을 맞아 불교 주요 종단인 조계종·천태종·태고종 사찰을 하루에 모두 방문했다. 이 대통령은 이날 직접 축사에 나서 불교의 ‘원융회통’(圓融會通·서로 다른 입장을 하나로 소통해 화합함), ‘화쟁’(和諍·서로 다른 생각을 하나로 화합함), ‘자타불이’(自他不二·너와 내가 둘이 아님) 정신을 인용, 우리 사회의 화합과 상생 필요성을 강조했다.

오후에는 김혜경 여사와 함께 경기 포천시 백운계곡을 찾아 하천·계곡 이용 실태 및 안전관리 상황도 직접 점검했다.

이재명 대통령이 24일 경기 양주시 한 사찰에서 열린 불기 2570년 부처님오신날 봉축법요식에서 축사를 마친 뒤 합장 인사를 하고 있다. 뉴시스

① 李대통령 “우리 사회, 빠른 변화와 사회적 갈등에 서로의 마음을 살필 여유를 조금씩 잃어가고 있다”

이 대통령은 이날 두 차례에 걸친 봉축법요식 축사에서 화합의 중요성을 강조하며 우리 사회에 만연한 갈등과 대립 구도를 지적했다. 이에 따라 “서로 다른 생각을 하나로 화합하는 화쟁의 정신, 너와 내가 둘이 아니라는 자타불이의 가르침이 오늘 우리에게 가장 필요한 가르침”이라고 했다. 또 “다름을 틀림으로 여기지 않고 서로의 상처를 보듬으며 함께 걸어가는 마음, 그것이 바로 부처님께서 이 세상에 오신 참된 뜻이라 믿는다”고 덧붙였다.

이 대통령은 불교계와의 소통에도 적극적으로 나섰다. 오전에는 서울 종로구 조계사에서 조계종 총무원장인 진우스님 등과 환담을 가졌고, 점심에는 서울 서초구 관문사에서는 천태종 관계자들과 점심 공양을 함께했다. 메뉴는 비빔밥과 시래깃국, 탕평채, 두부김치, 양송이찜과 수삼튀김, 미나리전, 무만두 등이 제공됐다.

조계종 관계자들과의 환담에서 진우스님은 지난 20일 이 대통령이 정부 출범 1주년을 맞아 각 부처 성과보고 등을 받으며 4시간45분가량 국무회의를 진행한 것을 언급했다. 이 대통령은 “하나를 결정하더라도 국민들의 삶에 워낙 영향이 커 고민이 깊다”고 답했다고 강유정 청와대 수석대변인은 전했다.

② 李대통령, 金여사와 포천 백운계곡 안전관리 상황도 점검

휴일인 이날 오후 이 대통령 내외는 백운계곡을 찾아 불법 점용 및 안전관리 상황도 점검했다. 백운계곡은 과거 1600여개의 불법 점유 시설이 난립했으나, 이 대통령이 경기도지사 재임 시절 불법시설 철거를 추진해 정비를 완료한 곳이다.

이재명 대통령이 24일 오후 경기 포천 백운계곡을 방문해 하천·계곡 이용 실태와 안전관리 상황을 점검하고있다. 청와대 제공

이날도 남양주 진접에서 왔다는 한 시민이 “몇 년 전부터는 자리세를 내지 않고 편하게 즐길 수 있어 매년 찾고 있다”며 이 대통령에게 감사의 뜻을 전했다고 강 수석대변인은 전했다.

이 대통령 부부는 계곡 주변 상인들과도 대화를 나누며 민심을 청취했다. 이 대통령은 “날씨가 더워지는데 장사가 잘 되는지”, “겨울철에는 어떻게 운영하는지” 등을 물었고, 시민들에게 “필요한 것이 있으면 지원 요청도 해달라”고 당부한 것으로 전해졌다. 이어 윤호중 행정안전부 장관에게 계곡 주변의 청소 인력 지원과 관리 강화도 지시했다. 이 대통령 부부는 참모진들과 백운계곡 음식점에서 닭볶음탕과 도토리묵도 함께 먹었다.

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