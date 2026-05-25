도산안창호함, 1만 4000㎞ 항해… K잠수함 최초 태평양 건넜다

한국·캐나다 해군연합협력 훈련에 참가하는 3000t급 국산 잠수함 도산안창호함이 한국 잠수함 최초로 태평양을 횡단해 캐나다에 입항했다.

해군은 도산안창호함(SS-Ⅲ)과 3100t급 호위함인 대전함(FFG)이 23일(현지시간) 캐나다 서부 빅토리아의 에스퀴몰트 기지에 입항했다고 밝혔다.

캐나다 항구 도착… “환영해요” 24일 캐나다 빅토리아 에스퀴몰트 기지에서 태평양을 건너와 정박한 도산안창호함의 승조원들을 캐나다 해군 장병들이 손을 흔들며 환영하고 있다. 해군 제공

도산안창호함은 지난 3월25일 진해군항을 출항해 괌, 하와이를 거쳐 캐나다 빅토리아까지 편도 약 1만4000㎞를 항해했다. 역대 최장 기록이다. 해군은 이번 항해가 국산 잠수함의 장기 임무 수행능력과 장비 신뢰성을 보여준 성과라고 강조했다.

캐나다 해군 잠수함사령부 브리타니 부르주아 소령, 제이크 딕슨 하사가 하와이 출항 때부터 도산안창호함에 올라 항해를 함께했다. 이병일 도산안창호함장(대령)은 “캐나다 승조원들과 함께 호흡하며 양국 해군의 굳건한 신뢰를 확인했다”며 “남은 기간에도 현존 최강 디젤 잠수함의 우수성을 깊이 각인시킬 수 있도록 주어진 임무를 완벽히 수행하겠다”고 말했다.

도산안창호함의 입항에 맞춰 김경률 해군참모총장은 현지에서 차기 캐나다 국방차장으로 내정된 앵거스 탑시 캐나다 해군사령관(중장)과 만나 연합훈련 확대, 인적 교류 활성화 등 군사협력 강화 방안을 논의했다. 김 총장은 특히 도산안창호함의 작전 수행능력을 소개하며, 캐나다 차세대 잠수함 프로젝트(CPSP)사업에서 한국 잠수함이 선택될 경우 해군을 포함한 범정부 지원방안을 설명했다. 최대 60조원 규모로 알려진 CPSP사업은 한화오션과 독일 티센크루프마린시스템스(TKMS)가 수주 경쟁을 하고 있다. 한화오션이 대우조선해양 시절 건조한 도산안창호함은 2021년 해군에 인도돼 전력화된 최신형 잠수함이다.

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