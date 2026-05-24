與 “울산시장 단일화경선 중단”… 진보당 반발 [6·3 지방선거]

더불어민주당과 진보당 간에 추진됐던 6·3 지방선거 울산시장 후보 단일화에 ‘적색불’이 켜졌다. 민주당 김상욱 후보 측이 진행 중이던 여론조사에서 ‘특이사항’을 발견했다며 조사 중단을 선언하면서다. 진보당은 “납득할 수 없다”며 즉각 반발했다.



김상욱 후보 총괄선대본부장을 맡은 김두관 전 의원은 24일 입장문을 통해 “현재 진행 중인 민주·진보 후보 단일화를 위한 여론조사를 중단한다”고 밝혔다. 김상욱 후보와 진보당 김종훈 후보는 여론조사를 통한 단일화에 합의하고 23∼24일 이틀 동안 여론조사를 진행 중이었다.

김상욱 민주당 후보 캠프 김두관 총괄선대본부장이 24일 선거사무소에서 단일화 여론조사와 관련한 브리핑을 열고 있다. 뉴스1

김두관 선대본부장은 입장문에서 “여론조사기관에서 ‘특이사항’을 발견해 여론조사를 중단하였음을 오전에 전달받았다”며 “여론조사 중 통상적으로 예측할 수 있는 수준을 넘어 매우 변칙적인 흐름을 보이고 있고, 일부 세력의 조직적 개입이 의심되는 정황이 발견되고 있다고 한다”고 밝혔다. 김 본부장은 “더 이상 현재 방식으로 단일화 경선을 진행함이 불가능하다고 결론에 이르렀다”며 “절대 단일화를 포기하거나 거절하는 것이 아니며 합의를 위반하려는 것도 아님을 분명히 말씀드린다”고 강조했다.



이에 진보당은 “단일화 합의 정신을 어겼다”며 강력 반발했다. 방석수 김종훈 울산시장 후보 선대본부장과 진보당 울산시당은 입장문을 내고 “시장 후보 경선 조사와 관련하여 진보당은 특이한 점을 파악한 것이 없다”며 “김상욱 후보 측에서 특정 세력 개입이 의심된다고 하는데, 구체적으로 어떤 것인지 확인된 근거를 통보받은 바도 없다”고 했다.

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