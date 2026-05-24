이현이, 두 아들 '사립초' 보낸 이유 밝혔다

모델 겸 방송인 이현이가 두 아들을 사립초등학교에 보내게 된 배경과 교육관을 솔직하게 털어놨다.

지난 23일 유튜브 ‘워킹맘이현이’에서 이현이는 남편 홍성기와 함께 자녀 교육, 학교생활 등에 대한 이야기를 나눴다. 콘텐츠는 ‘두 아들 모두 보낸 사립초 만족? or 불만족?’라는 제목으로 게재됐다.

‘두 아들 모두 보낸 사립초 만족? or 불만족?’ 영상 캡처. 워킹맘이현이

현재 이현이의 자녀는 중앙대학교사범대학부속초등학교에 재학 중이다. 해당 학교는 서울 지역 대표 사립초 중 하나로 알려져 있으며, 이현이의 남편 역시 같은 학교를 졸업한 것으로 전해졌다.

이현이는 주변에서 자주 듣는 질문으로 형제 입학 여부를 언급했다. 그는 둘째 역시 같은 학교에 다니고 있다는 이야기를 하면 “형이 다녀서 형제라서 입학한 것 아니냐”는 반응이 많다고 말했다. 이어 실제로는 “형제라는 전형이 전혀 없다”며 별도의 형제 우대 제도가 없으며, 신입생 선발은 추첨 방식으로 진행된다고 설명했다.

남편은 학교 분위기에 대해 “우리 아이들도 다닐 학교라면 같은 학교를 다녔으면 좋겠다”는 마음을 표현하면서 애교심을 드러냈다.

두 사람이 사립초를 선택한 가장 큰 이유로는 생활 패턴과 교육 환경이 꼽혔다. 이현이는 “중대부초는 수학 중심, 그다음엔 역사 그런 수업이 되게 좋다”고 칭찬했다. 그의 남편도 중대부초가 목표지향적이라고 설명했다. 특히 한자 교육의 경우 매년 자격시험에 도전하는 과정이 있어 아이들이 자연스럽게 성취 경험을 쌓게 된다고 이야기했다.

또한 그는 자신이 중학생이 됐던 당시에 같은 초등학교 출신 남학생이 없어서 저학년 때는 여학생들과 지냈다고 전했다.

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