서산 자동차 부품공장서 불…6시간째 진화작업

24일 오전 8시 54분께 충남 서산시 음암면 한 자동차 범퍼 도장 공장에서 불이 났다.



공장 주변 주택가에서 "검은 연기가 심하게 난다"는 신고가 다수 접수됐다.

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소방당국은 관할 소방서 인력 전체가 출동하는 '대응 1단계'를 발령, 파괴차·굴착기 등 장비 53대와 인력 326명을 투입해 6시간째 진화작업을 벌이고 있다.



이 불로 공장 내에서 근무하던 6명이 대피했으며, 2명이 연기를 흡입해 인근 병원으로 옮겨졌다.



대응 단계를 유지한 채 진화 중이지만, 공장 내부에 플라스틱 가연물이 많아 완전하게 진화하는 데는 시간이 걸릴 것으로 예상된다.



공장은 총 4개 동으로 이뤄져 있으며, 불이 시작된 건물은 지상 4층 2만1천600여㎡ 규모다.



서산시는 재난안전문자를 통해 화재 발생 사실을 알리며 "인근 주민은 사고지점에서 먼 곳으로 이동하고, 차량은 우회해 달라"고 밝혔다.



홍종완 충남도지사 권한대행은 "화재현장 주변을 통제하고 소방용수 인근 하천유입 차단, 대기·수질 오염 측정 등을 통해 환경오염을 최소화하는 등 안전에 만전을 기해달라"고 당부했다.

<연합>

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