“핸드폰 주문했는데 두 달째 감감무소식”…중고폰 쇼핑몰 피해 급증

핸드폰 관련 사진. 게티이미지뱅크

A씨는 지난 2월 온라인 중고 휴대전화 쇼핑몰에서 중고 스마트폰을 44만 9000원에 구매했지만, 두 달이 지나도록 제품을 받지 못했다.

이에 환급을 요구했지만, 쇼핑몰 측은 열흘 내 환급 처리하겠다고 한 뒤 약속을 지키지 않았다. 이후 A씨가 재차 환급을 요구하자 업체는 “4월 27일까지 환급하겠다”는 말만 남기고 연락이 두절됐다.

한국소비자원은 24일 중고 스마트폰을 판매하는 온라인 쇼핑몰 ‘그린테크라이프’ 관련 소비자 피해가 최근 급격히 증가하고 있다며 주의를 당부했다.

실제로 ‘1372소비자상담센터’에 접수된 그린테크라이프 관련 상담은 올 1~3월까지는 8건에 불과했으나, 4월 107건으로 급증했다. 이달에도 지난 20일까지 103건이 접수됐다.

상담 유형은 제품 배송 지연이나 제품 불량 등을 이유로 환급을 요청했지만 처리가 지연된 사례가 86.7%(189건)로 대부분을 차지했다.

이 밖에 ‘그 외 부당행위’가 8.3%(18건), ‘단순문의’ 2.8%(6건), ‘가격요금’ 1.8%(4건), ‘품질’ 0.4%(1건) 순이었다.

환급 처리 비율도 낮아지는 추세다. 상담 접수 이후 환급을 받은 비율은 1~3월에는 50% 이상이었지만, 사업자 연락 어려움 등으로 인해 4월 30.8%, 5월 12.6%까지 떨어졌다.

소비자원은 제품 구입 전 사업자 정보를 확인해 믿을 만한 판매자인지 확인하고, 가급적 현금보다 신용카드로 결제할 것을 당부했다.

그린테크라이프 측은 홈페이지 공지를 통해 “주문량 증가 및 내부 물류 일정 지연으로 인해 일부 주문건의 출고가 예상보다 많이 지연되고 있다”며 “끝까지 책임지고 배송을 도와드리겠다”고 밝혔다.

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