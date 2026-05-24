[속보] 서산 자동차 부품공장서 화재…검은 연기 뒤덮인 현장 6시간째 사투

24일 오전 8시 54분께 충남 서산시 음암면의 한 자동차 범퍼 도장 공장에서 불이 났다. 공장 주변 주택가에서 검은 연기가 심하게 치솟는다는 신고가 잇따라 접수됐다.
소방당국은 관할 소방서 인력 전체가 출동하는 대응 1단계를 발령했다. 파괴차와 굴착기 등 장비 53대와 인력 326명을 투입해 현재 6시간째 진화작업을 벌이고 있다.
이 불로 공장 내 근무자 6명이 급히 대피했으며 2명이 연기를 흡입해 인근 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있다. 화재가 발생한 건물은 지상 4층 2만1600여㎡ 규모다. 공장 내부에 플라스틱 등 가연물이 다량 적재되어 있어 완전한 진화까지는 상당한 시간이 소요될 전망이다.
서산시는 재난안전문자를 통해 인근 주민들에게 사고 지점에서 먼 곳으로 대피할 것을 알렸다. 차량 운전자들에게는 사고 현장을 우회해달라고 당부했다.
홍종완 충남도지사 권한대행은 현장 주변을 즉각 통제하도록 지시했다. 소방용수의 하천 유입 차단은 물론 대기 및 수질 오염 측정 등 환경 피해를 최소화하기 위한 안전 대책에도 만전을 기하고 있다. 소방당국은 화재가 완전히 진압되는 대로 정확한 원인과 피해 규모를 조사할 예정이다.
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