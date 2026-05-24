NBA 뉴욕, 클리블랜드에 3연승…파이널까지 단 1승 남아

미국프로농구(NBA) 뉴욕 닉스가 클리블랜드 캐벌리어스를 상대로 3연승을 기록, 파이널 진출까지 단 1승만을 남겨뒀다.

뉴욕은 24일(한국 시간) 미국 오하이오주 클리블랜드의 로켓 아레나에서 열린 클리블랜드와의 2025~2026시즌 NBA 플레이오프(PO) 동부 콘퍼런스 결승(7전4승제) 3차전에서 121-108 승리를 거뒀다.

이날 승리로 3연승을 달린 뉴욕은 오는 26일 같은 장소에서 펼쳐지는 4차전서 승리하면 파이널에 진출할 수 있다.

벼랑 끝에 몰린 클리블랜드는 다음 일정에서 분위기를 반전해야 한다.

뉴욕에서는 제일런 브런슨이 30점을 쏘며 팀 승리에 앞장섰다.

여기에 미칼 브리지스가 22점으로 힘을 보탰다.

클리블랜드에선 에반 모블리가 24점으로 분투했으나 패배를 막지는 못했다.

전반은 시소게임이 펼쳐졌다.

원정팀이 1쿼터에만 10점 차로 앞서며 분위기를 주도했다.

하지만 홈팀이 2쿼터에 차이를 좁히면서 반전을 꾀했다.

다만 흐름을 후반까지 잇지 못했다.

다시 리드를 가져온 뉴욕은 쿼터를 거듭할 수록 차이를 더 벌렸고, 13점 차 완승으로 3차전을 마무리했다.

한편 반대편 대진인 서부 콘퍼런스 결승에서는 오클라호마시티 선더가 샌안토니오 스퍼스에 2승1패로 앞서고 있다.

두 팀은 오는 25일 오전 9시 4차전을 갖는다.

동·서부 콘퍼런스 결승전 승자가 맞붙는 NBA 파이널은 내달 4일부터 펼쳐진다.

◆NBA 24일 전적

▲뉴욕(3승0패) 121-108 클리블랜드(0승3패)

<뉴시스>

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