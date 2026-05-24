환희 모친, 2년 전 이혼 첫 고백 "생활고까지 겪어"

가수 환희가 부모의 황혼 이혼 사실을 처음으로 털어놓았다.

23일 방송된 KBS 2TV 예능물 '살림하는 남자들 시즌2'(살림남2)에서는 환희가 어머니와 함께 제주도 여행을 떠나 그간 밝히지 않았던 가정사를 고백하는 모습이 담겼다.

이날 여행 중 환희가 아버지에 대한 세간의 추측을 언급하자, 어머니는 "너희에게 알리지 않고 혼자 해결했다. 법적으로 이혼한 지 2년째"라고 밝혔다.

이혼을 결심한 이유에 대해서는 전 남편의 경제적 문제를 꼽았다.

어머니는 환희에게 "네가 힘들게 버는 돈이 밑 빠진 독에 물 붓기처럼 들어가는 것을 보며 괴로웠다. 더 이상 너를 괴롭히기 싫어 내린 결정"이라고 설명했다.

이어 이혼 초기 생활고로 극단적인 생각까지 했으나, 아들의 생활비 지원 덕분에 극복할 수 있었다며 미안함을 전했다.

이에 환희는 오히려 어머니의 선택을 지지하며 "술 먹을 돈을 아껴 어머니를 챙기는 것이 당연하다. 미안해하지 말라"고 위로해 먹먹함을 자아냈다.

<뉴시스>

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