제이제이 "최악의 음식은 떡볶이…혈당 스파이크 주범"

인기 운동 유튜버 제이제이가 식단 관리 중 피해야 할 최악의 음식으로 떡볶이와 튀김을 꼽았다.

21일 제이제이의 유튜브 채널 '제이제이살롱드핏'에는 댄서 가비가 게스트로 출연해 자기관리에 관한 이야기를 나눴다.

제이제이는 탄수화물 민감도와 관련한 이야기를 하다가 "최악은 떡볶이, 튀김"이라고 말했다. 그는 "원래 떡볶이를 엄청 좋아한다"면서도 "단 거 들어가고, 짠 거 들어가고, 자극적이다. 떡볶이에 막 튀김 같이 먹고 나서 입이 텁텁하지 않냐. 그러면 달달한걸로 마무리 해야 할 것 같아서 디저트 하나씩 먹게 된다"고 지적했다.

실제로 의사들이 운영하는 유튜브 채널 '닥터프렌즈'에 따르면 떡볶이와 튀김에 다량 함유된 정제 탄수화물은 혈당을 급격히 올리는 주범으로 꼽힌다. 이로 인해 인슐린 분비가 급증하고 혈당은 다시 급격히 떨어지는 이른바 '혈당 스파이크' 현상이 발생할 수 있다. 이는 장기적으로 당뇨병과 비만, 심혈관 질환 등 여러 만성 질환의 위험을 높이게 된다.

<뉴시스>

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