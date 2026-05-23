스타벅스 “매장 직원 비난 자제해달라” 호소…‘탱크데이’ 후폭풍에 2차 사과

스타벅스코리아가 5·18 민주화운동 기념일에 진행한 ‘탱크데이’ 마케팅에 대한 비판이 계속 되자 2차 사과문을 게시했다.

22일 오후 서울 시내 한 스타벅스 매장에 5·18 민주화운동 기념일에 진행된 ‘탱크데이’ 프로모션 사과문이 게시돼 있다. 뉴시스

스타벅스는 22일 오후 전국 매장에 “5·18 민주화운동 영령과 유가족, 그리고 국민 여러분께 크나큰 상처를 안겨드린 잘못에 대해 다시 한번 머리 숙여 깊은 사죄의 말씀을 드린다”고 밝혔다.

그러면서 “이번 사건은 전적으로 본사 온라인 사업 운영 중 발생한 잘못이며, 매장 파트너(직원)와는 무관하다”며 “매 순간 고객 여러분께 최선을 다하는 파트너들을 향한 비난을 자제해 주시기를 간곡하게 부탁드린다”고 호소했다.

이어 “이번 잘못과는 무관한 매장 파트너들이 안심하고 근무할 수 있도록 고객 여러분께서 따뜻한 배려를 나누어 주시면 감사하겠다”고 거듭 요청했다.

탱크데이 논란 이후 전국 매장에서 근무하는 직원들에 대한 비난이 잇따르자 재차 사과 입장을 내면서 직원 보호에 나선 것으로 풀이된다.

오월을 사랑하는 모임 등 광주시민단체 들이 지난 21일 오후 광주 서구 광천동 이마트 광주점 앞에서 스타벅스의 텀블러를 부수고 있다. 광주=뉴스1

스타벅스코리아는 지난 20일 강남 본사에서 임직원을 대상으로 타운홀 미팅을 개최해 관련 현황을 공유하고 직원들의 의견을 청취했다.

신세계그룹 관계자의 참석 없이 스타벅스코리아 본사 직원 600여명 중 150여명이 참석한 가운데 진행된 것으로 전해졌다.

이 자리에서 스타벅스 임원은 감사 상황과 재발 방지 대책을 설명하고, 향후 결과를 투명하게 공개하겠다는 입장을 밝힌 것으로 알려졌다.

앞서 스타벅스는 5·18 민주화운동 기념일 당일인 지난 18일 ‘탱크 텀블러 시리즈’를 판매하며 ‘탱크 데이’ ‘책상에 탁!’ 등의 문구를 사용해 논란에 휩싸였다.

오월을 사랑하는 모임 등 광주시민단체들이 지난 21일 오후 광주 서구 광천동 이마트 광주점 앞에서 스타벅스의 ‘5·18 탱크데이’ 마케팅을 규탄하는 기자회견을 갖고 구호를 외치고 있다. 광주=뉴스1

5·18 단체와 시민사회는 해당 표현이 5·18 당시 계엄군의 탱크 투입과 박종철 고문치사 사건을 연상시킨다며 반발하고 있다. 불매 운동 확산과 함께 정용진 신세계그룹 회장 사퇴를 촉구하는 목소리도 높아지고 있다.

정 회장은 19일 “5·18민주화운동 영령과 유가족, 그리고 국민 여러분께 깊은 상처를 드렸다. 그룹을 대표해 머리 숙여 사죄드린다”며 대국민 사과문을 발표하기도 했다.

한편 서울경찰청은 시민단체 서민민생대책위원회가 정 회장과 손정현 전 스타벅스코리아 대표를 모욕·명예훼손 혐의로 고발한 사건을 강남경찰서 수사2과에 배당하고 수사를 진행 중이다.

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