김선태 "좋은 일 하면서 생색도 내고 싶다"… 충주의료원에 1억원 기부

‘충주맨’ 김선태 전 충주시 주무관이 충주의료원에 1억원을 기부했다.
지난 22일 김선태 유튜브 채널 ‘김선태’에는 ‘기부했습니다’라는 제목의 영상이 게재됐다.
김선태는 “제가 3월 3일에 첫 영상을 올렸더라”며 “어느덧 세 달이 다 되어가는데 말씀드릴 게 있어 초심을 다졌던 이곳에 왔다”고 첫 촬영지를 다시 찾은 이유를 밝혔다.
김선태는 “제가 기부를 하려 한다. 이제까지는 기업과 함께 기부했는데 실제로 제 통장에서 돈이 나간다고 생각하니 솔직히 아깝다는 마음도 들었다. 누군가에겐 적은 금액일 수 있지만 저에게는 정말 큰 돈이다. 큰 돈을 기부하는 일이 쉽지 않다는 걸 느꼈다”고 고백했다.
그는 “직장생활을 10년 했지만 번 돈을 크게 써본 적이 없다”며 “이번 기분을 결정하면서 ‘난 좋은 사람이 아니다’라고 느꼈다. 좋은 사람이면 이렇게 아까워할 수 없지 않나. 기부 많이 하시는 분들을 이번 일을 계기로 정말 존경하게 됐다”고 말했다.
김선태는 충주의료원에 기부를 할 예정이라고 밝혔는데, “서울아산병원이나 삼성의료원에 기부하면 멋질 거라는 건 안다”며 “하지만 충주에 살면서 충주 응급의료가 개판인 걸 뻔히 아는데 그걸 미뤄두고 서울에 기부하는 건 좀 그랬다”고 설명했다.
이어 “지방 응급의료가 너무 어렵다. 특히 심뇌혈관 질환이나 중증 외상의 경우 회생률이 낮다. 응급의료만이라도 개선됐으면 좋겠다”고 덧붙였다.
그러면서 김선태는 “일개 유튜버가 꺼드럭대며 가르치려 들면 안 되는데 좋은 일 하며 생색 내보고 싶었다. 언제 또 해보겠나. 일이 언제 끊길지 모른다. 기부할 수 있게 돼 구독자 여러분께 감사드린다”고 전했다.
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