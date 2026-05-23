임지연 '멋진 신세계' 글로벌 1위에 "꿈이라면 영원히 깨고 싶지 않아"

임지연이 ‘멋진 신세계’를 통해 넷플릭스 비영어권 TV쇼 부문 전 세계 1위에 등극한 가운데, 독보적인 아우라의 화보를 공개했다.
패션과 문화를 기반으로 매달 독창적인 콘텐츠를 선보이는 매거진 ‘데이즈드’가 2026년 6월호를 통해 방송 첫 주 만에 넷플릭스 비영어권 TV쇼부문 1위에 등극하며 전 세계 시청자들을 사로잡고 있는 SBS 드라마 ‘멋진 신세계’의 주인공 배우 임지연을 주목했다.
이번 화보는 인도네시아 발리의 이국적인 풍광을 자랑하는 우마나 발리, LXR 호텔&리조트(Umana Bali, LXR Hotels & Resorts)’를 배경으로 진행되어 한층 더 독보적이고 이국적인 무드의 화보를 완성했다.
리조트 곳곳을 배경으로 이어진 이번 화보에서 임지연은 편안하면서도 세련된 리조트 스타일을 완벽하게 표현하며 특유의 우아한 아우라를 발산했다. 힘을 뺀 듯 자연스러운 스타일링과 감각적인 비주얼은 여름의 계절감과 어우러져 더욱 인상적인 장면들을 완성했다.
특히 데님 톱과 데님 팬츠에 블랙 컬러의 페르미어 데이 토트백을 매치한 데 이어 실크 소재의 스트라이프 패턴 슬리브리스와 그라운드 커피 컬러의 세느 이지 우븐 토트백을 매치해 고급스럽고 여유로운 ‘럭셔리 리조트룩’을 완성했다.
최근 드라마 ‘멋진 신세계’에서 신서리 역으로 코미디부터 액션, 감성 연기까지 폭넓은 매력을 선보이며 대중들을 사로잡고 있는 임지연은 이번 화보에서도 작품 속 다채로운 분위기를 자연스럽게 이어가며 배우로서의 깊은 존재감을 드러낸다.
작품 안에서는 에너지 넘치는 캐릭터로 활약했다면, 이번 화보에서는 한층 여유롭고 내추럴한 무드로 또 다른 얼굴을 보여주며 시선을 끌었다. 장면마다 달라지는 분위기와 섬세한 표현력은 배우 임지연이 지닌 폭넓은 스펙트럼을 다시 한 번 실감하게 만들었다.
특히 화보촬영 당일 드라마 ‘멋진 신세계’가 넷플릭스 비영어권 TV쇼 부문 전 세계 1위, 넷플릭스 TV쇼 부분 전 세계 2위에 등극했다는 소식을 전해 들었다는 임지연은 “드라마 ‘멋진 신세계’가 전 세계 시청자로부터 많은 사랑을 받고 있다는 사실이 믿어지지 않는다. 만약 이것이 꿈이라면 영원히 깨고 싶지 않다”는 유쾌한 소감을 전했다.
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