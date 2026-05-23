임지연 '멋진 신세계' 글로벌 1위에 "꿈이라면 영원히 깨고 싶지 않아"

임지연이 '멋진 신세계'를 통해 넷플릭스 비영어권 TV쇼 부문 전 세계 1위에 등극한 가운데, 독보적인 아우라의 화보를 공개했다. 데이즈드&그림공작소 제공

임지연이 ‘멋진 신세계’를 통해 넷플릭스 비영어권 TV쇼 부문 전 세계 1위에 등극한 가운데, 독보적인 아우라의 화보를 공개했다.

패션과 문화를 기반으로 매달 독창적인 콘텐츠를 선보이는 매거진 ‘데이즈드’가 2026년 6월호를 통해 방송 첫 주 만에 넷플릭스 비영어권 TV쇼부문 1위에 등극하며 전 세계 시청자들을 사로잡고 있는 SBS 드라마 ‘멋진 신세계’의 주인공 배우 임지연을 주목했다.

이번 화보는 인도네시아 발리의 이국적인 풍광을 자랑하는 우마나 발리, LXR 호텔&리조트(Umana Bali, LXR Hotels & Resorts)’를 배경으로 진행되어 한층 더 독보적이고 이국적인 무드의 화보를 완성했다.

편안하면서 세련된 리조트 룩. 데이즈드&그림공작소 제공

리조트 곳곳을 배경으로 이어진 이번 화보에서 임지연은 편안하면서도 세련된 리조트 스타일을 완벽하게 표현하며 특유의 우아한 아우라를 발산했다. 힘을 뺀 듯 자연스러운 스타일링과 감각적인 비주얼은 여름의 계절감과 어우러져 더욱 인상적인 장면들을 완성했다.

특히 데님 톱과 데님 팬츠에 블랙 컬러의 페르미어 데이 토트백을 매치한 데 이어 실크 소재의 스트라이프 패턴 슬리브리스와 그라운드 커피 컬러의 세느 이지 우븐 토트백을 매치해 고급스럽고 여유로운 ‘럭셔리 리조트룩’을 완성했다.

임지연만의 독보적인 아우라. 데이즈드&그림공작소 제공

최근 드라마 ‘멋진 신세계’에서 신서리 역으로 코미디부터 액션, 감성 연기까지 폭넓은 매력을 선보이며 대중들을 사로잡고 있는 임지연은 이번 화보에서도 작품 속 다채로운 분위기를 자연스럽게 이어가며 배우로서의 깊은 존재감을 드러낸다.

작품 안에서는 에너지 넘치는 캐릭터로 활약했다면, 이번 화보에서는 한층 여유롭고 내추럴한 무드로 또 다른 얼굴을 보여주며 시선을 끌었다. 장면마다 달라지는 분위기와 섬세한 표현력은 배우 임지연이 지닌 폭넓은 스펙트럼을 다시 한 번 실감하게 만들었다.

임지연이 지닌 폭넓은 스펙트럼을 다시 한 번 확인할 수 있었다. 데이즈드&그림공작소 제공

특히 화보촬영 당일 드라마 ‘멋진 신세계’가 넷플릭스 비영어권 TV쇼 부문 전 세계 1위, 넷플릭스 TV쇼 부분 전 세계 2위에 등극했다는 소식을 전해 들었다는 임지연은 “드라마 ‘멋진 신세계’가 전 세계 시청자로부터 많은 사랑을 받고 있다는 사실이 믿어지지 않는다. 만약 이것이 꿈이라면 영원히 깨고 싶지 않다”는 유쾌한 소감을 전했다.

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