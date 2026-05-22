광주 서구청 민원실서 흉기 소지 40대 여성 검거

광주 서부경찰서는 22일 흉기를 소지한 채 민원실을 찾은 혐의(공공장소 흉기소지 등)로 40대 여성 A씨를 붙잡아 조사하고 있다.



A씨는 이날 오후 1시 44분께 광주 서구 농성동 서구청 1층 민원실에 흉기를 지니고 들어간 혐의를 받고 있다.

사진=뉴시스

신고받고 출동한 경찰은 추적에 나섰고 약 30분 만인 오후 2시 14분께 서구청 인근 길거리에서 A씨를 현행범 체포했다.



A씨는 길이 약 30㎝의 흉기를 소지한 채 민원실 안내데스크에서 한 외국인 직원을 찾았던 것으로 파악됐다.



해당 직원은 자리에 없었으나 A씨가 누군가를 향해 흉기를 휘두르거나 직접적으로 위협하는 행동은 하지 않은 것으로 조사됐다.



이후 민원실에 있던 사람들이 상황을 인지하고 모여들자 A씨는 약 5분 만에 청사를 빠져나간 것으로 전해졌다.



체포 당시 A씨는 흉기를 소지하고 있지 않았다.



경찰은 특수협박 및 공공장소 흉기소지 혐의를 적용해 A씨를 체포했으나 특수협박 혐의를 적용할만한 실제 행위가 있었는지 여부는 추가 조사를 거쳐 최종 판단할 방침이다.



또 A씨의 진술 상태 등을 고려해 정신건강 문제 가능성이 있다고 보고 강제입원 조치 여부도 검토하고 있다.



서구는 사건 직후 A씨를 응대한 직원을 귀가 조치했으며 심리상담 지원 등을 실시할 예정이다.

<연합>

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